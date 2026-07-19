Duitsland grijpt hard in na pijnlijk WK: topcoach staat klaar voor nieuw tijdperk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Duitsland grijpt hard in na pijnlijk WK: topcoach staat klaar voor nieuw tijdperk
Foto: © photonews
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Duitsland lijkt na een bijzonder pijnlijk WK toch meteen een grote naam te strikken. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport DE is de deal met Jürgen Klopp rond. De voormalige trainer van Liverpool zou Julian Nagelsmann opvolgen als nieuwe bondscoach van Duitsland.

Dat nieuws komt er op een gevoelig moment voor de Mannschaft. Duitsland begon het WK met ambities, maar het toernooi eindigde veel te vroeg. In de knock-outfase ging het mis tegen Paraguay, waardoor de druk op Nagelsmann alleen maar groter werd. Voor een voetballand dat zichzelf nog altijd bij de absolute wereldtop rekent, was dat opnieuw een zware klap.

Klopp moet Duitsland heropbouwen

De Duitse bond lijkt nu voor een schokeffect te kiezen. Klopp is niet zomaar een trainer, maar een figuur die meteen energie, geloof en uitstraling meebrengt. Hij bouwde bij Borussia Dortmund een kampioenenploeg, maakte van Liverpool opnieuw een Europese grootmacht en geldt in Duitsland nog altijd als één van de meest geliefde trainers van zijn generatie.

Volgens Plettenberg ligt er een volledig akkoord tot en met het WK van 2030. Ook tussen de Duitse voetbalbond en Red Bull zou er intussen een principeakkoord zijn over het vertrek van Klopp. Hij was daar na zijn periode bij Liverpool aan de slag gegaan als 'Hoofd Voetbal'.

Geheime meeting in New York

De laatste details zouden zaterdag in New York besproken zijn. Klopp zat daar samen met Red Bull-baas Oliver Mintzlaff op een geheime locatie om zijn vertrek af te ronden. Na de WK-finale worden ook de afspraken met zijn commerciële partners nog op papier gezet.

Als alles volgens plan verloopt, tekent Klopp vrijdag zijn contract in Frankfurt. Diezelfde dag zou de Duitse bond hem ook officieel voorstellen op een persconferentie.

Voor Duitsland begint dan een nieuw tijdperk. De keuze voor Klopp voelt logisch, maar ook dringend. Na opnieuw een teleurstelling op een groot toernooi heeft de nationale ploeg nood aan een volledig nieuw begin.

Klopp kan dat brengen. Alleen zal ook hij snel moeten bewijzen dat zijn naam alleen niet genoeg is. Duitsland wil niet nog eens een toernooi meemaken dat eindigt tegen een land als Paraguay.

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