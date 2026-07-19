Argentijnen houden hun hart vast: rapper Drake zet miljoenen op WK-finale

De WK-finale tussen Spanje en Argentinië heeft er nog een opvallende verhaallijn bij. Niet op het veld maar ernaast. Drake maakte bekend dat hij 1,5 miljoen dollar heeft ingezet op Argentinië. Meer bepaald: winst voor de Argentijnen tegen Spanje binnen de reguliere speeltijd.

De inzet is niet min. Als Drake gelijk krijgt, levert zijn gok hem 5,175 miljoen dollar op. De Canadese rapper deelde zijn weddenschap zelf via Instagram en schreef er veelzeggend bij: "What’s that saying??? Better luck next time…say less." (Hoe gaat dat gezegde weer??? Volgende keer beter…)

Drake zet stevig in op Argentinië

Die boodschap verwijst naar de vorige WK-finale. Toen deed Drake iets gelijkaardigs: hij zette geld op Argentinië om de wedstrijd binnen de 90 minuten te winnen. Argentinië werd uiteindelijk wel wereldkampioen, maar pas na verlengingen en strafschoppen. Daardoor verloor Drake zijn weddenschap.

Nu probeert hij het dus opnieuw. Opnieuw kiest hij voor Argentinië, opnieuw mikt hij op winst in de reguliere speeltijd. Alleen is de tegenstander deze keer Spanje, dat op dit WK bijzonder sterk voor de dag kwam.

Drake-vloek duikt weer op

Online kwamen er meteen heel wat reacties op de gok van Drake. Dat heeft alles te maken met de beruchte 'Drake-vloek'. Die begon jaren geleden als een soort internetgrap, nadat verschillende topatleten op de foto gingen met de rapper en daarna belangrijke wedstrijden verloren.



Lees ook... Boskamp haalt uit: "Met die mafketels weet je nooit"›

Een bekend voorbeeld is Sergio Agüero. De toenmalige aanvaller van Manchester City ging op de foto met Drake, miste nadien een cruciale penalty in de Champions League en zag City uitgeschakeld worden. In 2019 nam AS Roma het zelfs zo ernstig dat de club zijn spelers verbood om tot het einde van het seizoen met Drake op de foto te gaan.

Later verschoof de vloek naar zijn weddenschappen. Drake zet geregeld enorme bedragen in op sportwedstrijden, maar lang niet altijd met succes. Onlangs verloor hij nog een miljoen euro nadat hij op Conor McGregor had gegokt. Die verloor al na minder dan een minuut van Max Holloway.

Of de vloek ook zondag toeslaat, moet nog blijken. Argentinië rekent op Messi, maar Spanje mag zich misschien alvast stiekem in de handen wrijven. Want als het internet één ding heeft geleerd, dan is het wel dat een Drake-bet zelden zonder commentaar voorbijgaat.