Streep door de rekening: Club Brugge grijpt naast gehoopte versterking

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Streep door de rekening: Club Brugge grijpt naast gehoopte versterking
Foto: © photonews
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Yannik Engelhardt is definitief van de markt. De Duitse middenvelder heeft officieel getekend bij SC Freiburg, waardoor Club Brugge nu helemaal naast zijn beoogde versterking grijpt. Blauw-zwart had de 25-jarige speler op de radar, maar Engelhardt kiest voor een terugkeer naar Duitsland.

Dat hij naar Freiburg zou trekken, hing al even in de lucht. Eerder raakte al bekend dat Engelhardt zijn keuze had gemaakt en dat Club Brugge daardoor moest doorschakelen naar andere opties. Nu is de overstap ook helemaal afgerond.

Engelhardt officieel naar Freiburg

Voor Engelhardt is het een logische stap. De middenvelder speelde bij Como zijn eerste buitenlandse seizoen, maar keert nu terug naar de Bundesliga. In Duitsland ligt zijn voetbalbasis. Hij speelde er eerder al voor onder meer Borussia Mönchengladbach, Düsseldorf en Werder Bremen.

Ook Freiburg is geen onbekende club voor hem. Engelhardt werd er in het verleden al eens aan uitgeleend, al kwam hij toen enkel uit voor de tweede ploeg. Deze keer moet hij er wél een rol spelen op het hoogste niveau.

Club moet verder zoeken

Voor Club Brugge betekent zijn transfer dat er opnieuw een naam van het lijstje verdwijnt. Blauw-zwart zoekt nog altijd naar extra mogelijkheden op het middenveld, zeker na het vertrek van Aleksandar Stankovic. De Serviër keerde terug naar Inter en liet een leegte achter.

Engelhardt paste op papier in wat Club zocht. Hij is een defensieve middenvelder, zit met zijn 25 jaar op een goeie leeftijd en heeft al ervaring in verschillende competities. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 7 miljoen euro en bij Como lag hij nog tot juni 2027 onder contract.

Toch koos hij uiteindelijk voor de Bundesliga. Dat is voor een Duitse speler vaak moeilijk te overtreffen, zeker als een stabiele club als Freiburg concreet wordt.

Club Brugge moet nu verder. De misgelopen transfer is een obstakel en het middenveld blijft wel een aandachtspunt. Na de eerdere signalen rond Engelhardt leek hij een haalbare piste, maar nu is er dus duidelijkheid.

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Yannik Engelhardt

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