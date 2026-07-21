Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Staat er een Belg in het team van het WK 2026?
Foto: © photonews
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Het WK zit erop. En dus is het tijd om ook even terug te kijken op wat er allemaal gebeurd is. Zoals we in alle seizoenen van de Jupiler Pro League doen is het dan ook tijd om even terug te blikken met ons Team van de Week, maar dan in WK-vorm. Haalt een Rode Duivel het elftal?

Er zijn ondertussen 104 wedstrijden gespeeld op een al te gek WK voetbal. Spanje werd wereldkampioen na een gewonnen finale tegen Argentinië, terwijl Engeland en Frankrijk spektakel verzorgden in de strijd om brons en diverse andere landen een goed WK speelden.

De Noren rekenden op Haaland, de Belgen, Zwitsers en Marokko haalden ook de kwartfinales. En dus loont het zeker de moeite om nog eens terug te blikken op de afgelopen zes weken, inclusief de 11 beste spelers volgens ons op dat wereldkampioenschap.

Doelman

In doel waren het de 'kleintjes' die ons alles bij elkaar opvielen. Doorheen de speeldagen kozen we voor Vozinha van Kaapverdië, Room van Curaçao, Kobel van Zwitserland en Gill van Paraguay - inclusief de strafschoppen tegen Duitsland.

Om een doelman van het WK te vinden over het hele toernooi is het niet makkelijk. Unai Simon heeft de statistieken mee met amper één tegendoelpunt in acht wedstrijden, maar hij maakte af en toe toch ook eens een vreemde beslissing. En we willen toch ook een vreemde eend in de bijt nomineren. Doe ons dan toch maar Gill van Paraguay, die over alle wedstrijden heen de nodige indruk maakte.

Verdediging

Achteraan zijn er vier spelers die ons zijn opgevallen de voorbije zes weken. Op de backs moeten we eigenlijk haast kiezen voor twee Spanjaarden. Zowel Cucurella als Porro wisten heel nette prestaties neer te zetten in verdedigend opzicht én ook aanvallend hun waarde te tonen. Ze scoorden, gaven assists en deden op alle gebied van zich spreken.

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Met Pau Cubarsi kiezen we achterin zelfs nog voor een derde Spanjaard. Slechts één tegendoelpunt op acht wedstrijden: het blijft dé manier om toernooien te winnen en daar mogen de Spanjaarden alles bij elkaar toch vooral hun verdedigers voor danken. De enige niet-Spanjaard? Lisandro Martinez.

Lisandro Martinez
© photonews

Statistisch gezien behoorde die tot de beste centrale verdedigers van het toernooi, en ook aanvallend was hij van grote waarde: hij leverde een assist op Messi met een perfecte bal over de verdediging heen en scoorde vervolgens een onhoudbare treffer in de verlenging tijdens de hectische overwinning op Kaapverdië in de achtste finales. Het was ontzettend jammer dat zijn finale voortijdig eindigde door een blessure. Misschien was die wel van doorslaggevend belang.

Middenveld & Aanval

De meer aanvallend ingestelde plaatsen dan. Ook daar gebeurde er heel wat op dit WK. Naast Rodri op het middenveld kunnen we uiteraard niet. Hij was de draaischijf van Spanje en zorgde voor heel wat goede passing naar het aanvallende compartiment toe.

Ook Jude Bellingham mag niet worden uitgevlakt. HIj scoorde belangrijke doelpunten en was van groot belang voor The Three Lions, al leverde dat geen finaleplaats op. Olise was dan weer van groot belang voor Frankrijk met een recordaantal assist op een wereldkampioenschap.

Het leeuwendeel van die assists werden bovendien gegeven aan topschutter Kylian Mbappé, die ook in ons team staat - hoe kan het ook anders. Ook naast Lionel Messi kunnen en willen we niet gaan, terwijl we diep in de punt kiezen voor Erling Haaland. 

Alles samen levert dat volgend team van het WK op:

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