Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby
Foto: © photonews
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Anderlecht begint donderdagavond tegen Hammarby aan zijn Europese campagne. De timing is lastig en de Zweden hebben al veel meer matchritme, maar CEO Kenneth Bornauw wil geen excuses zoeken. Voor paars-wit staat er meteen veel op het spel.

Anderlecht komt uit een moeilijk seizoen en wil vermijden dat het dit voetbaljaar opnieuw misloopt. Te beginnen met het Europese avontuur, dat een week voor de seizoensstart al op gang komt. Paars-wit reisde naar Zweden voor de wedstrijd tegen Harramby. Die wordt donderdagavond gespeeld. 

Ondertussen blikte Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw al vooruit op het duel. "Met een spannend gevoel", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Het is natuurlijk een wedstrijd die heel vroeg komt voor ons. Wij zijn vier weken bezig, tegenover een tegenstander die al vier maanden bezig is. Dat is een club die ondertussen een bepaalde routine heeft opgebouwd, dus het wordt een moeilijke wedstrijd."

Hammarby heeft voordeel

Op die manier heeft Hammarby al een groot voordeel tegenover de Brusselaars. "Maar ik denk dat de coachingstaf de afgelopen weken heel hard heeft gewerkt met de bestaande kern om zo goed mogelijk voor de dag te komen", gaat Bornauw verder.

Bij Anderlecht beseffen ze dus dat de timing allesbehalve ideaal is, maar tegelijk willen ze zich daar ook niet achter verschuilen. De heenmatch in Zweden wordt vooral een kwestie van overeind blijven, zodat er in Brussel nog voldoende perspectief overblijft. Bornauw wijst daarbij ook op het verschil tussen uit en thuis.

"Voor ons is het belangrijk om die wedstrijd op verplaatsing heel goed te managen. Zij hebben thuis een heel hoog winstpercentage en winnen daar 70% van hun wedstrijden. Maar zoals gezegd: daarna volgt natuurlijk ook nog een terugwedstrijd."

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Europa blijft belangrijk

De inzet is voor Anderlecht dan ook groter dan alleen deze dubbele confrontatie. Na het moeilijke vorige seizoen wil paars-wit opnieuw een rol spelen op het Europese toneel. Bornauw maakt er geen geheim van dat Europees voetbal een belangrijk onderdeel blijft van de plannen van de club.

"Europees voetbal is voor ons heel belangrijk. Het zit in ons DNA. Structureel Europees voetbal spelen, staat ingeschreven in onze ambities en onze strategie. Vanuit dat oogpunt is dit dus een heel belangrijke wedstrijd voor ons", besluit de CEO bij HLN.

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