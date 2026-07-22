OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League
Foto: © photonews
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Norman Bassette keert terug naar België. De 21-jarige aanvaller gaat aan de slag bij KVC Westerlo, dat hem voor één seizoen huurt van Coventry City. In de overeenkomst is ook een aankoopoptie opgenomen.

Voor Bassette betekent de transfer opnieuw een kans om zich in de Jupiler Pro League te tonen. Dat deed hij eerder al bij KV Mechelen, waar hij tijdens het seizoen 2023-2024 op huurbasis speelde. Malinwa wilde hem nadien graag definitief overnemen, maar dat bleek financieel niet haalbaar.

Terug naar België

Bassette doorliep in zijn jeugd opleidingen bij Sporting Charleroi, KAS Eupen en SM Caen. Via die laatste club belandde hij uiteindelijk op de radar van Coventry City, dat hem naar Engeland haalde.

Daar wist hij zich voorlopig niet definitief door te zetten. Coventry leende hem achtereenvolgens uit aan Stade de Reims en FC Kaiserslautern. Nu volgt dus een nieuwe uitleenbeurt, dit keer opnieuw in België.

Westerlo haalt met Bassette een jonge spits die het Belgische voetbal al kent en nog marge heeft om zich verder te ontwikkelen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 1,5 miljoen euro.

Ook al Rode Duivel onder Tedesco

Bassette maakte intussen ook al kennis met de nationale ploeg. In 2024 debuteerde hij onder bondscoach Domenico Tedesco voor de Rode Duivels. Voorlopig bleef het bij één interland. Tijdens de 1-0-nederlaag tegen Israël mocht hij invallen.

Momenteel maakt hij deel uit van de Belgische beloften onder bondscoach Gill Swerts. Daar liet de aanvaller zich al meermaals zien en staat hij op zes doelpunten. Voor Westerlo is de komst van Bassette vooral een extra optie in de aanval. De Kemphanen nemen voorlopig weinig financieel risico door hem te huren, maar kunnen hem later wel definitief vastleggen als hij overtuigt.

Bassette zelf krijgt dan weer een nieuwe kans om minuten te maken en zich opnieuw in België te tonen. Na passages in Frankrijk, Engeland en Duitsland keert hij nu terug naar een competitie waarin hij zich eerder al in de kijker speelde.

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