Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge
Foto: © photonews
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Denis Odoi staat op een zucht van een verrassende terugkeer naar Club Brugge. De 38-jarige verdediger zou deze keer een contract tekenen bij Club NXT, waar hij de jonge talenten met zijn ervaring moet begeleiden in de Challenger Pro League, meldt Het Nieuwsblad.

Voor Odoi zou het een terugkeer naar vertrouwd terrein betekenen. Tussen 2022 en 2024 speelde hij al voor Club Brugge, waar hij twee landstitels veroverde en een belangrijke rol speelde dankzij zijn polyvalentie. Zowel als rechtsachter, centrale verdediger als verdedigende middenvelder bewees hij zijn waarde.

Terug na wat omzwervingen

Na zijn vertrek uit Brugge trok de voormalige Rode Duivel transfervrij naar Antwerp. Dat avontuur eindigde abrupt. In onderling overleg werd zijn contract ontbonden, onder meer omdat de dagelijkse verplaatsingen tussen zijn woonplaats Knokke en Deurne moeilijk combineerbaar bleken.

Vervolgens trainde Odoi een tijd mee met KV Kortrijk, maar beide partijen bereikten geen akkoord. Uiteindelijk trok hij naar NAC Breda, waar hij opnieuw regelmatig speelminuten verzamelde onder coach Carl Hoefkens. Ondanks zijn ervaring kon hij de Nederlandse club niet behoeden voor degradatie. Zijn contract daar liep ook af.

Dispensatiespeler

Hoewel hij inmiddels 38 jaar is, denkt Odoi nog niet aan stoppen. Club Brugge ziet in hem de ideale dispensatiespeler om de jonge talenten van Club NXT te begeleiden. Vorig seizoen vervulde Thibaut Van Acker die rol, maar de Bruggelingen lijken nu voor een nóg ervaren profiel te kiezen.

Met meer dan 500 wedstrijden op het hoogste niveau beschikt Odoi over een indrukwekkend palmares. Naast zijn periodes bij Club Brugge en Antwerp speelde hij ook jarenlang in Engeland voor onder meer Fulham, waar hij uitgroeide tot een publiekslieveling en ervaring opdeed in de Premier League en Championship. 

Voor Club NXT zou zijn komst een enorme meerwaarde betekenen. Niet alleen op het veld, maar vooral ook in de kleedkamer kan Odoi een belangrijke mentor worden voor de jonge Brugse talenten. Een officiële bevestiging lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd.

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