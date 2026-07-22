KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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KRC Genk krijgt stevige tik vlak voor competitiestart en gaat zwaar onderuit
Foto: © photonews
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Racing Genk heeft een pijnlijke oefennederlaag geleden tegen AZ Alkmaar. De Limburgers gingen na een wedstrijd van vier keer dertig minuten met 4-0 onderuit. Dat resultaat springt extra in het oog omdat Zulte Waregem enkele dagen eerder nog 1-1 gelijkspeelde tegen dezelfde tegenstander.

Opvallend was dat Konstantinos Karetsas gewoon aan de aftrap verscheen. De jonge spelmaker wordt al geruime tijd nadrukkelijk gelinkt aan Borussia Dortmund, dat hem bijzonder graag naar Duitsland wil halen. Van een nakend vertrek was op het veld voorlopig niets te merken.

Karetsas gewoon in de basis

Genk kreeg zelfs een enorme kans om al snel op voorsprong te komen. Daan Heymans mocht vroeg aanleggen vanop de stip, maar hij miste de strafschop. Niet veel later sloeg AZ aan de overkant wel toe. Weslley Patati rondde een counter af en zette de Nederlanders op voorsprong.

Na een halfuur was het opnieuw Patati die scoorde. AZ zette Genk onder druk en dwong doelman Lucca Brughmans tot meerdere reddingen. Zonder zijn tussenkomsten had de schade toen al groter kunnen zijn.

Kansen zonder beloning

Genk probeerde beter in de wedstrijd te komen en kreeg zelf ook mogelijkheden, maar de afwerking ontbrak. De Limburgers speelden bij momenten beter mee, alleen leverde dat niets op op het scorebord.

Rond de tachtigste minuut viel de derde Nederlandse treffer. Troy Parrott zette de 3-0 op het bord en maakte de opdracht voor Genk helemaal onmogelijk.

In het laatste halfuur kwam Lawal tussen de palen in de plaats van Brughmans. Ook hij kreeg meteen werk en moest nog een vierde doelpunt incasseren. Net als zijn voorganger voorkwam hij met enkele reddingen dat de score nog zwaarder opliep.

Na 120 minuten stond de 4-0 vast. Voor Jess Thorup is het zo een stevige waarschuwing vlak voor de competitiestart. Die komt er volgende week al aan. Genk heeft dus weinig tijd om de defensieve problemen weg te werken en efficiënter om te springen met de kansen die het zelf krijgt.

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