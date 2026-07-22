KAA Gent begint aan Europees avontuur met duidelijke waarschuwing van coach Rik De Mil

KAA Gent begint donderdagavond aan zijn Europese campagne. De Buffalo’s nemen het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen LNZ Cherkasy. De heenwedstrijd wordt gespeeld in Polen, waarna de beslissing een week later in Gent valt.

Voor coach Rik De Mil wacht meteen een stevige test. De Gent-trainer verwacht een tegenstander die vooral op fysiek vlak veel kwaliteiten heeft en waarschuwt zijn spelers voor de Oekraïners.

Gent verwacht fysieke strijd

"Het is een zeer stevige tegenstander die vooral uitblinkt in intensiteit. Ze beschikken over een enorm loopvermogen en zijn ongelooflijk sterk in de duels. Ze hebben een zeer goede organisatie en kregen vorig seizoen ook zeer weinig doelpunten tegen", klinkt het bij De Mil via de clubkanalen.

Volgens de Gentse coach zal geduld belangrijk zijn om het georganiseerde blok van LNZ Cherkasy uit elkaar te spelen. Tegelijk mag het tempo niet te laag liggen. "We zullen dus zeer efficiënt moeten zijn. We moeten geduldig spelen, maar tegelijkertijd een goed tempo hanteren om hun blok te kunnen breken."

De Oekraïense tegenstander beschikt bovendien over offensieve wapens waar Gent rekening mee moet houden. De Mil wijst vooral op de versterkingen in de aanval. "Daarnaast hebben ze geïnvesteerd in twee goede spitsen die op de tegenaanval en in de diepte zeer gevaarlijk kunnen zijn."

Dat LNZ vorig seizoen als tweede eindigde achter Shakhtar Donetsk in Oekraïne, zegt volgens De Mil genoeg over het niveau van de ploeg. "Dat zegt toch iets, ondanks het feit dat hun land uiteraard in oorlog is en het voor hen niet altijd evident is om competitievoetbal te spelen."



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Gent klaar na goede voorbereiding

De Buffalo's trekken met een fitte kern richting de Europese start. De Mil is vooral tevreden over de manier waarop zijn spelers de voorbereiding hebben aangepakt. "Ik ben vooral tevreden dat we, en ik moet opletten wat ik zeg, zo weinig blessures hebben gehad. Iedereen is zeer fit teruggekomen uit vakantie."

Volgens de trainer heeft Gent de voorbije weken niet alleen fysiek stappen gezet, maar ook tactisch gewerkt. "De jongens hebben heel hard kunnen werken op fysiek vlak, maar tegelijkertijd hebben we ook onze tactische principes erin kunnen slijpen."

De Mil beseft wel dat Gent nog niet op zijn maximale niveau zit. "We zijn natuurlijk nog niet op ons topniveau, dat is logisch. Maar we hebben in vier weken wel stappen gezet", besluit hij.