Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 8 reacties
Anderlecht-coach Vitor Bruno haalt opvallend punt aan voor Europese clash: "UEFA moet hiernaar kijken"
Foto: © photonews
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De voorbereiding zit erop, nu begint het echte werk voor Anderlecht. Na een seizoen vol twijfels moet paars-wit meteen Europees aan de bak tegen een tegenstander met meer wedstrijdritme. Vitor Bruno wil vooral vermijden dat zijn ploeg zich verschuilt achter omstandigheden.

Anderlecht begint donderdagavond aan zijn Europese campagne. Paars-wit neemt het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen Hammarby, met de heenwedstrijd in Zweden. Het is meteen een belangrijke test voor de ploeg van de nieuwe coach Vitor Bruno, die aan een nieuw project begint na een moeilijk seizoen zonder prijzen.

De omstandigheden zijn niet ideaal. Anderlecht is nog volop bezig met de vorming van zijn nieuwe kern, terwijl Hammarby al een tijdje in competitie zit. De Zweden beschikken daardoor over meer wedstrijdritme, maar bij paars-wit willen ze daar geen excuus van maken.

Nieuwe coach, nieuwe verwachtingen

Vitor Bruno werd aangesteld om Anderlecht opnieuw richting succes te leiden. De Portugees wil vooral een ploeg zien die herkenbaar speelt en die zich niet zomaar neerlegt bij moeilijke momenten. In de voorbereiding probeerde hij zijn ideeën zo snel mogelijk over te brengen op de spelersgroep.

"Er zijn verschillende manieren waarop je voetbal kan spelen. Ik heb mijn ideeën, mijn stijl, de spelers weten wat ik van hen verlang. Maar ‘at the end of the day’ besef ik dat er verschillende factoren zijn die invloed kunnen hebben of waar we ons aan moeten aanpassen", vertelde Bruno aan Het Laatste Nieuws.

Toch zijn er volgens de nieuwe trainer zaken waar geen discussie over bestaat. "Over bepaalde dingen zal ik evenwel niet onderhandelen. Ik wil toewijding zien, een winnaarsmentaliteit en de juiste mindset. Ik ben trouwens tevreden over de mentaliteit die ik gezien heb tijdens de voorbereiding en de oefenwedstrijden."

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Dat is ook meteen de boodschap richting de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. Anderlecht wil opnieuw Europees voetbal afdwingen en beseft dat een goede start belangrijk is.

Geen denken aan gelijkspel

De heenwedstrijd tegen Hammarby wordt op kunstgras gespeeld. Een factor waar Anderlecht rekening mee moet houden, maar Bruno weigert het veld als excuus te gebruiken. "Neen, dat mag geen excuus zijn", klinkt het duidelijk. Wel wijst hij op het verschil in voorbereiding tussen beide teams.

"Wat ik wél vind, is dat Hammarby en wij met verschillende wapens moeten strijden. Zij zijn al een tijdje bezig met de competitie, wij zitten momenteel in een andere fase. Daar moet UEFA volgens mij naar kijken. Dat kan namelijk een verschil maken."

Een resultaatgerichte aanpak is voor Bruno geen reden om voorzichtig te spelen. Een gelijkspel meenemen naar Brussel zou voor sommige ploegen een goed uitgangspunt zijn, maar niet voor Anderlecht.

"Anderlecht speelt niet voor een gelijkspel. Die mentaliteit wil ik nooit in één van mijn ploegen zien. Wij voetballen om te winnen. Altijd. Wie er ook voor ons staat."

De opdracht is dus duidelijk. Anderlecht moet in Zweden een resultaat neerzetten, maar vooral tonen dat de nieuwe mentaliteit van Vitor Bruno al zichtbaar is. Na een teleurstellend vorig seizoen wil paars-wit opnieuw vooruit kijken. De dubbele confrontatie met Hammarby is de eerste kans om dat op het veld te bewijzen.

8 reacties
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