Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft bij de UEFA zijn spelerslijst ingediend voor het tweeluik tegen Hammarby. Daarop staan achttien namen, al kunnen er nog spelers aan de lijst worden toegevoegd. Ook een winteraanwinst die tot dusver relatief onder de radar bleef, staat erop.

Tot woensdag 23.59 uur, de dag voor de heenwedstrijd, kan Anderlecht zijn A-lijst nog aanpassen en daar maximaal 25 namen op inschrijven. Daarnaast bestaat er ook een B-lijst. Die omvat spelers die geboren zijn vanaf 1 januari 2005 en die minstens twee seizoenen onafgebroken voor de club konden uitkomen.

De club mag zoveel spelers op die lijst zetten als ze nodig acht, maar de lijst moet voor elke wedstrijd aan de UEFA worden bezorgd. Jongeren als Tristan Degreef, Joshua Nga Kana en Jayden Onia Seke hoeven dus niet op de A-lijst te staan om in actie te kunnen komen.

Paars-wit heeft die A-lijst inmiddels bekendgemaakt. Onder anderen nieuwkomers Lukas Ambros, Giulian Biancone en Léo Pétrot staan erop. Zoals verwacht ontbreken verschillende geblesseerde spelers. Het gaat onder meer om Lucas Hey, Ilay Camara, Killian Sardella en Cédric Hatenboer.

Omar Sarr na zes maanden bij de Futures naar de A-kern

Op het middenveld valt de aanwezigheid van Omar Sarr op. De 18-jarige Senegalees kwam in januari over van de bekende Diambars-academie, die Senegal al talenten als Idrissa Gueye, Sadio Mané, Kara Mbodj, Bamba Dieng en Ousseynou Niang opleverde.

Sarr startte aan het begin van het seizoen in acht wedstrijden in de Challenger Pro League met de RSCA Futures. Vitor Bruno nam hem deze zomer op in de A-kern, wat meteen verklaart waarom zijn naam op de lijst staat die Anderlecht bij de UEFA heeft ingediend.

De spelerslijst van Anderlecht:

Doelmannen: Colin Coosemans en Justin Heekeren

Verdedigers: Zoumana Keita, Léo Pétrot, Giulian Biancone, Moussa Ndiaye en Ludwig Augustinsson

Middenvelders: Nathan Saliba, Lukas Ambros, Enric Llansana, Mario Stroeykens, Omar Sarr en Marco Kana

Aanvallers: Mihajlo Cvetković, Danylo Sikan, Luis Vazquez, César Huerta en Adriano Bertaccini

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