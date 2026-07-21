'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

Club Brugge heeft werk aan de winkel. Zowel op inkomend als op uitgaand gebied zou er de komende weken nog wel eens heel veel kunnen gebeuren. Ook aan de mouw van Gustaf Nilsson wordt steeds meer getrokken. Hannover 96 is de volgende ploeg die hem in huis wil halen.

Het huwelijk tussen Club Brugge en Gustaf Nilsson is bijna voorbij. Alleen is de vraag: waarheen zal de aanvaller van blauw-zwart trekken? En wat wil blauw-zwart eventueel nog voor de aanvaller vangen op financieel gebied.

Gustaf Nilsson lijkt aan het einde van zijn verbintenis bij Club Brugge te komen. Afgelopen seizoen kwam hij al met moeite in de plannen voor en het lijkt er niet meteen op dat hij eerste viool zal kunnen spelen in de nieuwe jaargang.

Gustaf Nilsson gaat vertrekken bij Club Brugge

Bij blauw-zwart willen ze volop vasthouden aan Nicolo Tresoldi, maar zelfs als die zou vertrekken zijn ze al op zoek naar nieuwe pistes om hem te vervangen. Daarbij wordt onder meer Baidoo ondertussen genoemd, terwijl het nog de vraag is of Vermant zal blijven als hij niet eerste keuze wordt.

Sowieso wordt Nilsson niet de aangewezen man om de aanval van Club Brugge te gaan dragen. En dus mag hij uitkijken naar een nieuwe uitdaging. De 29-jarige Zweed krijgt een reddingsboei toegeworpen uit de Duitse tweede klasse.

Wie haalt Gustaf Nilsson in huis?

De kans is héél groot dat een transfer zal gerealiseerd worden, al is de vraag stilaan waar hij heen zal trekken. Nadat eerder Hertha Berlijn zich al roerde, is er nu met Hannover 96 een team dat de deal nog snel wil kapen.



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Beide teams uit de 2. Bundesliga zien wel wat in de speler en dus kan er mogelijk nog een opbod gaan beginnen voor de man die zeven miljoen euro kostte bij de aankoop door Club Brugge bij Union DG. En dus is de vraag niet of, maar waarheen hij zal vertrekken. Volgens KICKER is dus ook Hannover concreet en er zou ook interesse zijn vanuit Engeland.