Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

Werk aan de winkel bij KAA Gent. Op maandagavond werden de spelers voorgesteld op de Gentse Feesten, een dag later is de Europese lijst voor de voorrondes van de Conference League bekend gemaakt. Met een paar opvallende aanwezigen en afwezigen toch wel. Zijn er transfers op til?

"Het is ongelooflijk, fantastisch, nog nooit meegemaakt, dit is iets uniek", aldus Rik De Mil bij de voorstelling op Sint Baafs tijdens de Gentse Feesten maandagavond. "Het afgelopen jaar was wisselvallig, maar we hebben heel hard gewerkt."

"De mentale weerbaarheid is enorm. We hebben gevochten voor play-off 1 en om er iets van te maken om dat Europees ticket binnen te halen. Of we er klaar voor zijn? Ja. Ik wil de fans bedanken voor de steun vorig jaar. Zij hebben ons erdoor getrokken."

KAA Gent is klaar voor het Europees avontuur, zo blijkt

"Nu willen we iets teruggeven en stappen vooruitzetten. In het klassement en qua voetbal en meer stabiliteit ontwikkelen binnen de ploeg. We willen ook voor versterking zorgen en meer en beter voetbal brengen in het nieuwe seizoen."

Te beginnen dus donderdag tegen Cherkasy uit Oekraïne. Als dat over twee wedstrijden goed loopt, dan tegen IFK Göteborg uit Zweden of Levadia Tallinn uit Estland. En als dat allemaal goed zou aflopen, dan ook nog eens eind augustus in de vierde en laatste voorronde.

© photonews

Werk aan de winkel dus, maar ondertussen is wel al duidelijk met welke spelers KAA Gent mogelijk de wei zal intrekken. De Europese lijst moest ondertussen binnen en die werd vervolledigd door Rik De Mil en zijn staff met een paar opvallende afwezigen.





Atsuki Ito, Pieter Gerkens, Hugo Gambor en Tom Vandenberghe. Dat zijn de vier namen die er niet (meer) bij zijn voor KAA Gent op de Europese lijst. Daardoor lijken ze bij de Buffalo's afscheid te willen nemen van een paar ervaren spelers, op wie ze niet meer lijken te gaan rekenen.

KAA Gent wil er Europees meteen staan

Hier en daar wordt rekening gehouden met het feit dat er nog een paar versterkingen de ploeg zouden kunnen komen vervoegen, waardoor er plaats moet worden gehouden op de Europese lijsten - je kan iemand altijd bij inschrijven, maar eens het aantal plaatsjes op is, gaat dat niet meer.

Ito en Gambor kregen vorig seizoen nochtans nog wel wat kansen binnen de A-kern, maar ze lijken nu dus toch te moeten gaan vertrekken bij De Buffalo's. Van reservedoelman Tom Vandenberghe was dat overigens al langer duidelijk.

© photonews

En wat gaat er gebeuren met Pieter Gerkens? Ook hij kan als Belg in de Jupiler Pro League nog steeds van waarde zijn, maar vorig seizoen kreeg hij betrekkelijk weinig speelgelegenheid. Mogelijk trekt ook hij dus naar een andere ploeg.

Voor de volgende voorronde in de Conference League kan wel een nieuwe lijst worden opgestuurd, dus het is nog steeds mogelijk dat Gerkens, Ito of Gambor alsnog opnieuw op de lijst plaats zouden nemen, al lijkt die kans eerder klein. Onder meer Christian Burgess en Josué Yamir Vergara Ortega kunnen hun debuut meteen Europees maken voor KAA Gent.