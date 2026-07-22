Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden
Foto: © photonews
Word fan van Wolverhampton! 12

Tolu Arokodare kwam onlangs in het nieuws nadat hij ervoor zorgde dat een training werd afgelast. De speler weigerde het veld te verlaten, terwijl hem was gevraagd niet met de groep mee te trainen.

Vraag je je af wat er geworden is van ex-Genk-spits Tolu Arokodare? Hij speelt nog altijd bij Wolverhampton, de club waar hij na zijn periode bij KRC Genk naartoe trok. Het is dan ook bij de Wolves dat er zich dit verhaal maandag heeft afgespeeld.

De nieuwe coach César Peixoto zou de komst van Tolu Arokodare niet geapprecieerd hebben, zo meldt journalist Nathan Judah. Hij wil niemand boven de groep plaatsen en hecht veel belang aan discipline binnen zijn ploeg.

Er zou zelfs extra beveiliging zijn ingezet om te voorkomen dat de speler zich bij de training van dinsdag op het oefencentrum in Compton Park zou melden. De Nigeriaanse spits zal ook niet in de selectie zitten voor de oefenwedstrijd van woensdag om 20u30 tegen Maidenhead United.

Tolu Arokodare op weg naar een vertrek bij Wolverhampton?

Wolverhampton zou van zijn speler af willen. Hij werd niet opgenomen in de selectie van de Wolves voor de voorbereiding op het seizoen. De Engelse tweedeklasser onderhandelt momenteel met Fiorentina over een transfer, volgens Fabrizio Romano.

Een eerste bod zou door de Engelse club afgewezen zijn, maar Fiorentina blijft geïnteresseerd. Ook andere clubs zouden hun kans kunnen wagen om de speler binnen te halen. Genoa en Trabzonspor worden genoemd.

Tolu Arokodare wordt volgens Transfermarkt geschat op 20 miljoen euro. Zijn contract bij de Wolves loopt nog tot 30 juni 2029. Hij kwam vorige zomer over van Genk. In totaal speelde hij 38 wedstrijden in het shirt van Wolverhampton, met zes goals en twee assists. De Engelse club eindigde vorig seizoen laatste in de Engelse competitie en hoopt nu weer naar het hoogste niveau terug te keren. Daarbij lijkt het niet de bedoeling om nog op Tolu Arokodare te rekenen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Wolverhampton
Toluwalase Arokodare

Meer nieuws

Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

13:00
Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

12:30
Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

11:30
Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach Analyse

Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach

11:00
13
Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

10:30
Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

09:45
Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

09:08
19
Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

09:00
Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

08:30
7
Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

08:00
5
Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

07:20
6
DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

07:00
Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

06:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

23:30
KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

23:59
4
Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

23:30
1
DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

23:00
'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

22:30
5
Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

22:00
FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend

FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend

21:10
22
'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

20:45
28
De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

20:30
2
Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

20:00
Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

19:00
15
'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

19:30
Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

18:40
10
Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

18:20
Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

18:00
1
Nieuwe ontwikkeling rond Karetsas: Dortmund gaat ingrijpen

Nieuwe ontwikkeling rond Karetsas: Dortmund gaat ingrijpen

17:30
Transfer lijkt rond: 'sterkhouder van Essevee reist af voor medische keuring'

Transfer lijkt rond: 'sterkhouder van Essevee reist af voor medische keuring'

17:00
4
Nieuwe update over Amadou Onana na zware WK-blessure: lange revalidatie wacht

Nieuwe update over Amadou Onana na zware WK-blessure: lange revalidatie wacht

16:30
Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers

Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers

16:00
3
OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

15:30
Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

15:00
3
Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog

Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog

14:40
Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

14:15
5

Meer nieuws

Populairste artikels

The Championship

 Speeldag 1
Wolverhampton Wolverhampton 14/08 Blackburn Blackburn
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 15/08 Preston North End Preston North End
Middlesbrough Middlesbrough 15/08 Lincoln City Lincoln City
Bristol City Bristol City 15/08 Millwall Millwall
Charlton Athletic Charlton Athletic 15/08 Derby County Derby County
Norwich City Norwich City 15/08 West Bromwich West Bromwich
Portsmouth Portsmouth 15/08 QPR QPR
Stoke City Stoke City 15/08 Swansea Swansea
Sheffield United Sheffield United 15/08 Birmingham City Birmingham City
Watford Watford 16/08 Southampton Southampton
Burnley Burnley 16/08 West Ham Utd West Ham Utd
Cardiff City Cardiff City 17/08 Wrexham Wrexham

Nieuwste reacties

El Malvario El Malvario over Accord trouvé ! Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables jusqu'en 2028 ! wilmabar123 wilmabar123 over Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach El Malvario El Malvario over Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby LD 007 LD 007 over Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B RememberLierse RememberLierse over 'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet' IXL IXL over Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge Pogi Pogi over Un restau annulé qui coûte cher, Witsel presque adjoint : les langues se délient sur Rudi Garcia cartman_96 cartman_96 over Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan Stefaan_82 Stefaan_82 over FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend Stefaan_82 Stefaan_82 over Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved