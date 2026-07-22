Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

Tolu Arokodare kwam onlangs in het nieuws nadat hij ervoor zorgde dat een training werd afgelast. De speler weigerde het veld te verlaten, terwijl hem was gevraagd niet met de groep mee te trainen.

Vraag je je af wat er geworden is van ex-Genk-spits Tolu Arokodare? Hij speelt nog altijd bij Wolverhampton, de club waar hij na zijn periode bij KRC Genk naartoe trok. Het is dan ook bij de Wolves dat er zich dit verhaal maandag heeft afgespeeld.

De nieuwe coach César Peixoto zou de komst van Tolu Arokodare niet geapprecieerd hebben, zo meldt journalist Nathan Judah. Hij wil niemand boven de groep plaatsen en hecht veel belang aan discipline binnen zijn ploeg.

Er zou zelfs extra beveiliging zijn ingezet om te voorkomen dat de speler zich bij de training van dinsdag op het oefencentrum in Compton Park zou melden. De Nigeriaanse spits zal ook niet in de selectie zitten voor de oefenwedstrijd van woensdag om 20u30 tegen Maidenhead United.

Tolu Arokodare op weg naar een vertrek bij Wolverhampton?

Wolverhampton zou van zijn speler af willen. Hij werd niet opgenomen in de selectie van de Wolves voor de voorbereiding op het seizoen. De Engelse tweedeklasser onderhandelt momenteel met Fiorentina over een transfer, volgens Fabrizio Romano.

Een eerste bod zou door de Engelse club afgewezen zijn, maar Fiorentina blijft geïnteresseerd. Ook andere clubs zouden hun kans kunnen wagen om de speler binnen te halen. Genoa en Trabzonspor worden genoemd.





Tolu Arokodare wordt volgens Transfermarkt geschat op 20 miljoen euro. Zijn contract bij de Wolves loopt nog tot 30 juni 2029. Hij kwam vorige zomer over van Genk. In totaal speelde hij 38 wedstrijden in het shirt van Wolverhampton, met zes goals en twee assists. De Engelse club eindigde vorig seizoen laatste in de Engelse competitie en hoopt nu weer naar het hoogste niveau terug te keren. Daarbij lijkt het niet de bedoeling om nog op Tolu Arokodare te rekenen.