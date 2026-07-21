'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'
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De interesse in Raphael Onyedika is groter dan ooit. Club Brugge hoopt ook voor hem een heel mooi transferbedrag te vangen, terwijl duidelijk is dat ze hem deze zomer mogelijk zullen laten gaan en daar ook afspraken zijn over gemaakt.
Club Brugge nabij akkoord voor Onyedika
Een bliksemvertrek zit er steeds meer aan te komen voor Raphael Onyedika. De prijs van zo'n tien miljoen euro leek weinig, maar vanuit Duitsland klinken steeds meer geluiden dat er wel degelijk een akkoord in de maak is tussen Club Brugge en Eintracht Frankfurt.
Het verschil tussen vraag en aanbod is maar enkele miljoenen meer. En dus zou er de komende weken wel eens een vergelijk tussen beide partijen kunnen gaan komen, waardoor er een snel vertrek van de verdedigende middenvelder zit aan te komen. De komende uren en dagen zal er vermoedelijk meer nieuws komen over de zaak.
Frankfurt klopt nadrukkelijk aan voor Onyedika
Club Brugge is in gesprek met Eintracht Frankfurt over een mogelijke transfer van Raphael Onyedika. De Nigeriaan heeft een marktwaarde van liefst 23 miljoen euro op Transfermarkt, maar zou nu als een ongezien koopje kunnen vertrekken.
Plots klinkt het bij Het Laatste Nieuws dat blauw-zwart minstens tien miljoen euro voor hem wil vangen. Het contract van Onyedika loopt af in de zomer van 2027 en dus is het zaak om deze zomer te handelen, maar dan nog. Benieuwd met welk bod Eintracht Frankfurt over de brug komt, terwijl het ook op zoek gaat naar een akkoord met Onyedika zelf.
De interesse in Raphael Onyedika is groter dan ooit. Club Brugge hoopt ook voor hem een heel mooi transferbedrag te vangen, terwijl duidelijk is dat ze hem deze zomer mogelijk zullen laten gaan en daar ook afspraken zijn over gemaakt.
"Naar verluidt heeft Eintracht Frankfurt een voorstel ingediend bij Club Brugge voor Raphael Onyedika. Er zijn onderhandelingen gaande, terwijl ook diverse andere clubs interesse tonen in de middenvelder", aldus transfergoeroe Fabrizio Romano op de sociale media vrijdag. Daardoor lijkt het erop dat de Duitsers vol voor de middenvelder van Club Brugge zullen gaan.
De Duitse club volgde hem ook tijdens de voorbije twee transferperiodes al, maar tot een akkoord kwam het toen niet. Deze zomer wil Club Brugge zijn goudhaantje bij een goed bod wel laten vertrekken, maar Frankfurt zal wel boter bij de vis moeten neertellen.
Frankfurt toont al veel langer interesse in Onyedika
Eintract Frankfurt zoekt al langer versterking voor de positie van verdedigende middenvelder en Raphael Onyedika zou perfect in de plannen passen. Er zijn natuurlijk veel kapers op de kust voor de 25-jarige defensieve middenvelder, want er is onder meer Galatasaray dat zich al roerde en ook vanuit Engeland kijken verschillende ploegen naar de Nigeriaan.
Voor Club Brugge is het tijd om tot een conclusie te komen. Het contract van Raphael Onyedika loopt nog tot juni 2027, waardoor Club stilaan moet beslissen: verlengen of verkopen. En daarbij lijken ze geneigd hem te zullen verkopen, al willen ze dat niet tegen elke prijs laten gebeuren.
Club Brugge beleefde veel plezier aan Onyedika
Met nog één volledig seizoen plus een extra jaar op zijn contract kan blauw-zwart nog altijd een stevige transfersom vragen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 23 miljoen euro. Club Brugge haalde Onyedika in 2022 voor bijna tien miljoen euro weg bij FC Midtjylland. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde op het middenveld.
Hoe hoog het eerste bod van Frankfurt op Onyedika is? Dat is niet bekend gemaakt. Onder de 25 miljoen euro lijkt Club Brugge zijn goudhaantje sowieso niet te willen laten gaan, maar de onderhandelingen zouden wel onder een positief gesternte plaatsvinden tot dusver.
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