FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 5 reacties
FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het WK 2026 is nog maar net achter de rug, of de volgende doet al van zich spreken. Zes van de eerste geplaatste landen zijn al bekend, wat opnieuw een organisatie met meerdere gastlanden zal gaan inhouden.

Na het EK 2028 dat in Engeland wordt gespeeld, komt er opnieuw een WK in “gedeeld hoederecht” aan. Als het vorige WK werd georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico, dan krijgt ook de volgende editie een gelijkaardige formule.

De FIFA heeft namelijk gekozen voor de gezamenlijke kandidatuur van Spanje, Marokko en Portugal. Titelhouder La Roja zou dus opnieuw wereldkampioen kunnen worden in eigen land. Alleen is het nog niet helemaal duidelijk waar de finale zal plaatsvinden, die alvast vastligt op zaterdag 21 juli 2030. Het Santiago Bernabéu van Real Madrid, Camp Nou van FC Barcelona en het toekomstige grootste stadion ter wereld dat Marokko bouwt (115.000 plaatsen aan de rand van Casablanca) zijn nog in de running om het topaffiche te mogen ontvangen.

De FIFA wil niemand voor het hoofd stoten

Wat wel zeker is: naast Spanje zijn ook Portugal en Marokko al zeker van een ticket voor het toernooi. Maar daar stopt het niet. Het WK zal namelijk in totaal... in zes verschillende landen worden gespeeld. Naast de drie genoemde landen zullen ook Argentinië, Paraguay en Uruguay elk één wedstrijd van het toernooi ontvangen.

Die drie Zuid-Amerikaanse buren hadden ook samen een kandidatuur ingediend om het hele WK te organiseren, maar die werd niet weerhouden. Toch besliste de FIFA om elk van hen één wedstrijd toe te kennen. Een manier om de honderdste verjaardag van de allereerste Wereldbeker te herdenken, die toen in Uruguay werd georganiseerd én gewonnen.

Lees ook... Staat er een Belg in het team van het WK 2026?
De drie extra, “tijdelijke” gastlanden van 2030 kregen daardoor meteen ook een gegarandeerde deelname, zonder zelfs langs de kwalificaties te moeten passeren. En wat als België het in 2038 eens probeert om 20 jaar bronzen medaille te vieren?

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Marokko
België

Meer nieuws

Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

18:40
4
'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

20:45
8
De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

20:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

22:00
'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

22:30
4
Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

22:00
Blessuretijd nog nooit zo belangrijk … en is dat logisch? Factcheck

Blessuretijd nog nooit zo belangrijk … en is dat logisch?

11:40
KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

21:35
Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

20:00
'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

19:30
Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

14:15
4
Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

19:00
4
Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

18:20
Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

18:00
1
Nieuwe ontwikkeling rond Karetsas: Dortmund gaat ingrijpen

Nieuwe ontwikkeling rond Karetsas: Dortmund gaat ingrijpen

17:30
Transfer lijkt rond: 'sterkhouder van Essevee reist af voor medische keuring'

Transfer lijkt rond: 'sterkhouder van Essevee reist af voor medische keuring'

17:00
1
Nieuwe update over Amadou Onana na zware WK-blessure: lange revalidatie wacht

Nieuwe update over Amadou Onana na zware WK-blessure: lange revalidatie wacht

16:30
Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers

Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers

16:00
Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach

Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach

10:42
21
OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

15:30
Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

15:00
3
Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog

Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog

14:40
Barcelona en Club Brugge hebben akkoord beet: miljoenen én stevige doorverkoopclausule

Barcelona en Club Brugge hebben akkoord beet: miljoenen én stevige doorverkoopclausule

13:30
2
Lionel Messi doorbreekt de stilte na verloren WK-finale

Lionel Messi doorbreekt de stilte na verloren WK-finale

08:00
6
KRC Genk ziet groot potentieel en grijpt meteen in

KRC Genk ziet groot potentieel en grijpt meteen in

12:50
Charles De Ketelaere maakt plots groot nieuws bekend

Charles De Ketelaere maakt plots groot nieuws bekend

12:30
Toby Alderweireld maakt plannen met Antwerp duidelijk na overname

Toby Alderweireld maakt plannen met Antwerp duidelijk na overname

12:00
1
OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt na 6,5 jaar afscheid van publiekslieveling

OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt na 6,5 jaar afscheid van publiekslieveling

11:10
🎥 Ongeziene beelden uit Madrid: miljoenen Spanjaarden vieren wereldtitel

🎥 Ongeziene beelden uit Madrid: miljoenen Spanjaarden vieren wereldtitel

10:00
3
Nieuwe bondscoach? Mark Van Bommel laat KBVB duidelijk weten hoe hij erin staat

Nieuwe bondscoach? Mark Van Bommel laat KBVB duidelijk weten hoe hij erin staat

09:30
31
OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge

OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge

09:00
3
OFFICIEEL: SK Beveren plukt middenvelder weg bij Standard

OFFICIEEL: SK Beveren plukt middenvelder weg bij Standard

08:30
Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

Degryse wijst ook in de richting van Vincent Mannaert na vertrek van Rudi Garcia als bondscoach van België

20/07
11
Uitstekend nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Uitstekend nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

07:20
2
Weet deze man meer over de toekomst van Toby Alderweireld? "Hij wordt sportief directeur bij Antwerp"

Weet deze man meer over de toekomst van Toby Alderweireld? "Hij wordt sportief directeur bij Antwerp"

07:00
2
Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Opinie

Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden

20/07
41

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Finale
Spanje Spanje 1-0 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet' RememberLierse RememberLierse over Nieuwe bondscoach? Mark Van Bommel laat KBVB duidelijk weten hoe hij erin staat Vital Verheyen Vital Verheyen over Mark van Bommel of... iemand anders? Wij gaan vol voor deze Belgische coach om de Rode Duivels te leiden Sead08 Sead08 over Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra Sv1978 Sv1978 over Transfer lijkt rond: 'sterkhouder van Essevee reist af voor medische keuring' Vital Verheyen Vital Verheyen over Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach Vital Verheyen Vital Verheyen over FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend L10 Oud-Heverlee Leuven fan L10 Oud-Heverlee Leuven fan over Opvallende transfer voor OH Leuven: ex-Bayern-talent tekent tot 2029 Meut Meut over 'Nieuwe bondscoach Rode Duivels lijkt stilaan duidelijk: één opvallende naam steekt erbovenuit' #Pinantiestip #Pinantiestip over Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved