FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend

Het WK 2026 is nog maar net achter de rug, of de volgende doet al van zich spreken. Zes van de eerste geplaatste landen zijn al bekend, wat opnieuw een organisatie met meerdere gastlanden zal gaan inhouden.

Na het EK 2028 dat in Engeland wordt gespeeld, komt er opnieuw een WK in “gedeeld hoederecht” aan. Als het vorige WK werd georganiseerd door de Verenigde Staten, Canada en Mexico, dan krijgt ook de volgende editie een gelijkaardige formule.

De FIFA heeft namelijk gekozen voor de gezamenlijke kandidatuur van Spanje, Marokko en Portugal. Titelhouder La Roja zou dus opnieuw wereldkampioen kunnen worden in eigen land. Alleen is het nog niet helemaal duidelijk waar de finale zal plaatsvinden, die alvast vastligt op zaterdag 21 juli 2030. Het Santiago Bernabéu van Real Madrid, Camp Nou van FC Barcelona en het toekomstige grootste stadion ter wereld dat Marokko bouwt (115.000 plaatsen aan de rand van Casablanca) zijn nog in de running om het topaffiche te mogen ontvangen.

De FIFA wil niemand voor het hoofd stoten

Wat wel zeker is: naast Spanje zijn ook Portugal en Marokko al zeker van een ticket voor het toernooi. Maar daar stopt het niet. Het WK zal namelijk in totaal... in zes verschillende landen worden gespeeld. Naast de drie genoemde landen zullen ook Argentinië, Paraguay en Uruguay elk één wedstrijd van het toernooi ontvangen.

Die drie Zuid-Amerikaanse buren hadden ook samen een kandidatuur ingediend om het hele WK te organiseren, maar die werd niet weerhouden. Toch besliste de FIFA om elk van hen één wedstrijd toe te kennen. Een manier om de honderdste verjaardag van de allereerste Wereldbeker te herdenken, die toen in Uruguay werd georganiseerd én gewonnen.

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De drie extra, “tijdelijke” gastlanden van 2030 kregen daardoor meteen ook een gegarandeerde deelname, zonder zelfs langs de kwalificaties te moeten passeren. En wat als België het in 2038 eens probeert om 20 jaar bronzen medaille te vieren?