🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon
Foto: © photonews
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Hoewel de voetbalbond voorlopig nog geen officiële aankondiging heeft gedaan, lijkt de aanstelling van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels slechts een kwestie van tijd. Opvallend genoeg kwam de sterkste aanwijzing niet vanuit de KBVB, maar wel van zijn zoon Ruben van Bommel.

De 21-jarige aanvaller van PSV kreeg tijdens een interview met ESPN een vraag over de geruchten die zijn vader aan de Belgische nationale ploeg linken. Zijn eerste reactie was nog speels. "Wanneer wordt dit uitgezonden? Nee, grapje", lachte Van Bommel junior.

Daarna volgde echter een uitspraak die als bevestiging lijkt te komen. "Als het goed is, komt dat wel rond. Anders moeten jullie dat er maar uitknippen", klonk het. Daarmee lijkt de zoon van de voormalige Antwerp-coach te bevestigen dat een akkoord tussen zijn vader en de Belgische voetbalbond erg dichtbij is.

Volgens Ruben wordt er thuis ook regelmatig over de trainerscarrière van zijn vader gesproken. "We praten wel over de keuzes die hij maakt. Hij vraagt soms wat wij ervan vinden. Dat is volgens mij heel normaal. Toen dit ter sprake kwam, heb ik gewoon gezegd: doen."

Ruben van Bommel is zeker dat zijn vader bondscoach wordt

Mark van Bommel zit momenteel zonder club sinds zijn vertrek bij Antwerp. De Nederlander bezorgde de Great Old in 2023 een historische dubbel met de landstitel en de Beker van België en geniet nog altijd veel aanzien in het Belgische voetbal. De voorbije dagen werd hij steeds nadrukkelijker genoemd als de topkandidaat om Rudi Garcia op te volgen als bondscoach van de Rode Duivels.

Van Bommel zou indruk hebben gemaakt tijdens de gesprekken met de Belgische voetbalbond. Zijn ervaring als topspeler, zijn tactische visie en zijn kennis van de Belgische competitie zouden belangrijke troeven zijn geweest in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Lees ook... 'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

Van Bommel zijn aanstelling zal waarschijnlijk eerstdaags bekend gemaakt worden. Dat hij het wordt, lijdt geen twijfel meer. Een goeie keuze van de KBVB?

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