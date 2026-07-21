DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)
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Sporting Hasselt haalt stevig uit. Het heeft Siebe Van Keymolen weten weg te plukken bij Zulte Waregem. De man zal voor doelpunten moeten gaan zorgen in de Challenger Pro League bij de Limburgers.

"Eén doel voor ogen. Doelpuntenmachine Siebe Van Keymolen komt over van Zulte Waregem en tekende een overeenkomst tot 2029. Welkom obbe Spor", aldus Sporting Hasselt in een bericht op de sociale media - onder meer Instagram.

Daarmee kondigden ze de komst van Siebe Van Keymolen aan. Die komt dus over van Zulte Waregem en ook bij Essevee hebben ze hem ondertussen uitgewuifd via de sociale media. "Siebe Van Keymolen trekt naar Sporting Hasselt."

Sporting Hasselt haalt Siebe Van Keymolen in huis

"Van Keymolen ruilde in 2021 de jeugd van RSCA in voor de Essevee Academie. Twee jaar later groeide hij door naar Jong Essevee en was in Tweede Amateur goed voor meerdere doelpunten. De aanvaller, die 2 keer in actie kwam voor de A-kern, trekt nu definitief naar Sporting Hasselt in de Challenger Pro League. Veel succes, Siebe!"

Bij Essevee waren ze nochtans vol lof over de speler toen ze hem een zestal maanden geleden nog een contract verlengd verblijf aanboden met een pittige contractverlenging. "Siebe was in de jaargang 2024-2025 goed voor 22 doelpunten in 30 competitiewedstrijden en maakte zijn debuut bij de A-kern", aldus Zulte Waregem toen op haar webstek.

Doelpuntenmachine moet voor goals zorgen bij Zulte Waregem

Ook Niels Leroy was toen blij met de contractverlenging van Van Keymolen: “Siebe combineert knappe statistieken met een positieve evolutie in zijn ontwikkeling. We willen jonge talenten als Siebe verder laten groeien en ondersteunen in zijn verdere ontplooiing." 

Toch was doorbreken op het hoogste niveau niet makkelijk. Bij de beloften bleef hij het goed doen, maar nu is het tijd voor hem om een stap hogerop te gaan. Veel minuten maken in de Jupiler Pro League met Zulte Waregem leek lastig te gaan worden, maar in de Challenger Pro League bij Hasselt kan hij van grote waarde zijn.

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Siebe van Keymolen

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