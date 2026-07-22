Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

KVC Westerlo heeft zijn middenveld versterkt met Ibrahim Junior Fofana. De 22-jarige Ivoriaanse belofteninternational komt over van het Franse Amiens SC en ondertekende een contract voor vier seizoenen in Het Kuipje.

Fofana moet bij de Kemphanen het vertrek van Arthur Piedfort naar AJ Auxerre opvangen. De defensieve middenvelder genoot zijn volledige jeugdopleiding bij Amiens en schopte het daar ook tot de hoofdmacht.

Uiteindelijk verzamelde hij 66 officiële wedstrijden voor de Franse club, waarin hij één keer scoorde en twee assists afleverde.

Ook over Bassette lopen de onderhandelingen

Bij Westerlo zal Fofana spelen met rugnummer 45. De club ziet in hem een belangrijke versterking op het middenveld dankzij zijn ervaring in het Franse profvoetbal en zijn fysieke kwaliteiten.

Ondertussen blijft Westerlo ook op zoek naar extra aanvallende versterking. De onderhandelingen met Coventry City over spits Norman Bassette, die Nacho Ferri moet opvolgen, lopen nog steeds verder.



Daarmee hopen de Kemphanen hun transferhuiswerk de komende dagen verder af te ronden.