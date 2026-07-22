Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

Lukas Ambros is met een prijskaartje van vijf miljoen euro voorlopig de duurste zomeraanwinst van RSC Anderlecht. De 22-jarige Tsjech moet het middenveld van Vitor Bruno versterken, maar in Polen wordt met enige verbazing gereageerd op de transfersom.

Marcin Zewlakow, ex-spits van onder meer Moeskroen, AA Gent, Beveren en Dender en tegenwoordig analist van de Ekstraklasa, volgde Ambros vorig seizoen op de voet. "Om eerlijk te zijn was ik verrast door deze transfer", vertelt hij bij La Dernière Heure. "Tien jaar geleden moest een speler uit de Poolse competitie veel meer bewezen hebben om naar een club als Anderlecht te vertrekken."

Voor vijf miljoen verwacht je een speler die domineerde

Ook het prijskaartje vindt hij stevig. "Vijf miljoen euro? Dan zeg ik vooral: proficiat aan Górnik Zabrze. Ik had zijn waarde eerder op 2,5 miljoen euro geschat. Voor vijf miljoen verwacht je een speler die de competitie echt heeft gedomineerd, en dat was bij Ambros niet het geval."

Dat betekent volgens Zewlakow niet dat Anderlecht een slechte speler heeft gehaald. Integendeel. "Hij is een heel degelijke voetballer. Alleen heeft hij geen enkele kwaliteit die er echt bovenuit steekt. Hij doet alles goed, maar niets uitzonderlijk."

Ook wie hoopt op een nieuwe publiekslieveling moet zijn verwachtingen temperen. "Hij is geen leider en geen speler die op eigen kracht een wedstrijd beslist", klinkt het. "Hij is eerder een nummer acht dan een echte nummer tien. Hij kan op verschillende posities spelen, maar verwacht geen magie."

Teamspeler

Zijn cijfers spreken volgens de analist eveneens voor zich. Met twee doelpunten en vijf assists afgelopen seizoen maakte Ambros geen verpletterende indruk. "Hij verhoogt het niveau van zijn ploeg niet met individuele acties, maar hij laat het ook nooit zakken. Dat is zijn grootste kwaliteit."





Toch heeft de Tsjech een profiel waar trainers dol op zijn. "Hij is een echte teamspeler", legt Zewlakow uit. "Hij past zich onmiddellijk aan, voert zijn taken perfect uit en klaagt nooit als hij eens op de bank zit. Hij is een soort universele soldaat."

Dat Ambros vorig seizoen de Poolse beker won en mee de tweede plaats behaalde met Górnik Zabrze, speelde volgens Zewlakow ongetwijfeld mee in zijn transfer. "Goede resultaten doen de waarde van alle spelers stijgen. Maar persoonlijk had ik nooit verwacht dat een club vijf miljoen euro voor hem zou betalen."

Anderlecht ziet in Ambros een belangrijke pion voor de toekomst, maar... "Het is een goede speler", besluit Zewlakow. "Maar verwacht geen nieuwe vedette. Hij zal vooral belangrijk zijn voor het collectief, niet omdat hij wekelijks wedstrijden eigenhandig beslist."

