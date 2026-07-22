Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

Club Brugge vertrekt woensdagmiddag vanuit Oostende richting Rennes voor een korte oefenstage in Frankrijk. Blauw-zwart verblijft tot zaterdag in Bretagne en sluit de stage af met een oefenwedstrijd tegen Stade Rennes.

Opvallend is dat Ivan Leko niet alleen enkele gevestigde namen thuislaat, maar ook heel wat jong talent de kans geeft om zich te tonen. De Bruggelingen kiezen deze zomer niet voor een traditionele buitenlandse stage. De voorbereiding in Frankrijk duurt slechts vier dagen en de spelers werken er dagelijks één training af. Zaterdag volgt om 18 uur nog een oefenwedstrijd tegen Stade Rennes, waarna de selectie meteen terugkeert naar België.

Drie spelers van Club NXT mee

Leko neemt 26 spelers mee. Daarbij ontbreken Rode Duivels Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys. Ook Christos Tzolis, die op een transfer afstevent, en WK-ganger Joel Ordonez reizen niet mee naar Frankrijk.

De stage biedt vooral kansen aan verschillende jonge spelers. Nieuwkomers Yann Sommer, Cheveyo Tsawa en Andrej Vasovic zijn vanzelfsprekend van de partij, maar vooral de aanwezigheid van enkele beloftevolle talenten springt in het oog. Gianluca, Okon en Tian Koren, die ondertussen deel uitmaken van de A-kern, krijgen opnieuw de kans om zich te bewijzen. Ook Samba Coulibaly, die werd weggehaald bij Paris Saint-Germain, mag zich tonen aan de technische staf.

Daarnaast krijgen ook drie spelers van Club NXT een mooie beloning voor hun ontwikkeling. Wout Verlinden, Andre Garcia en Samuel Gomez Van Hoogen mogen mee op stage en krijgen zo de kans om ervaring op te doen tussen de gevestigde waarden van de landskampioen.

Hamburg wil Ludovit Reis niet

Een naam die ontbreekt op de spelerslijst is die van Ludovit Reis. De Nederlandse middenvelder blijft achter in het Basecamp, waar hij individueel blijft trainen. Daarmee wordt nogmaals duidelijk dat hij geen deel meer uitmaakt van de sportieve plannen van Club Brugge.





Een transfer lijkt dan ook de enige uitweg. De voorbije dagen werd Hamburger SV genoemd als mogelijke bestemming, maar die piste is intussen opnieuw afgekoeld. Van concrete onderhandelingen is geen sprake, waardoor Reis samen met zijn entourage naar andere mogelijkheden zal moeten uitkijken. Bovendien verwacht de middenvelder de geboorte van zijn kind, wat eveneens meespeelt in zijn afwezigheid.

Ook Gustaf Nilsson bleef in Brugge. De Zweedse spits traint eveneens individueel en mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. Bij hem speelt bovendien mee dat hij pas recent terugkeerde uit vakantie na zijn WK-deelname. Voor zowel Reis als Nilsson lijkt een vertrek deze zomer de enige uitkomst.