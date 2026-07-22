Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5891

Club Brugge vertrekt woensdagmiddag vanuit Oostende richting Rennes voor een korte oefenstage in Frankrijk. Blauw-zwart verblijft tot zaterdag in Bretagne en sluit de stage af met een oefenwedstrijd tegen Stade Rennes.

Opvallend is dat Ivan Leko niet alleen enkele gevestigde namen thuislaat, maar ook heel wat jong talent de kans geeft om zich te tonen. De Bruggelingen kiezen deze zomer niet voor een traditionele buitenlandse stage. De voorbereiding in Frankrijk duurt slechts vier dagen en de spelers werken er dagelijks één training af. Zaterdag volgt om 18 uur nog een oefenwedstrijd tegen Stade Rennes, waarna de selectie meteen terugkeert naar België.

Drie spelers van Club NXT mee

Leko neemt 26 spelers mee. Daarbij ontbreken Rode Duivels Hans Vanaken, Brandon Mechele en Joaquin Seys. Ook Christos Tzolis, die op een transfer afstevent, en WK-ganger Joel Ordonez reizen niet mee naar Frankrijk.

De stage biedt vooral kansen aan verschillende jonge spelers. Nieuwkomers Yann Sommer, Cheveyo Tsawa en Andrej Vasovic zijn vanzelfsprekend van de partij, maar vooral de aanwezigheid van enkele beloftevolle talenten springt in het oog. Gianluca, Okon en Tian Koren, die ondertussen deel uitmaken van de A-kern, krijgen opnieuw de kans om zich te bewijzen. Ook Samba Coulibaly, die werd weggehaald bij Paris Saint-Germain, mag zich tonen aan de technische staf.

Daarnaast krijgen ook drie spelers van Club NXT een mooie beloning voor hun ontwikkeling. Wout Verlinden, Andre Garcia en Samuel Gomez Van Hoogen mogen mee op stage en krijgen zo de kans om ervaring op te doen tussen de gevestigde waarden van de landskampioen.

Hamburg wil Ludovit Reis niet

Een naam die ontbreekt op de spelerslijst is die van Ludovit Reis. De Nederlandse middenvelder blijft achter in het Basecamp, waar hij individueel blijft trainen. Daarmee wordt nogmaals duidelijk dat hij geen deel meer uitmaakt van de sportieve plannen van Club Brugge.

Een transfer lijkt dan ook de enige uitweg. De voorbije dagen werd Hamburger SV genoemd als mogelijke bestemming, maar die piste is intussen opnieuw afgekoeld. Van concrete onderhandelingen is geen sprake, waardoor Reis samen met zijn entourage naar andere mogelijkheden zal moeten uitkijken. Bovendien verwacht de middenvelder de geboorte van zijn kind, wat eveneens meespeelt in zijn afwezigheid.

Ook Gustaf Nilsson bleef in Brugge. De Zweedse spits traint eveneens individueel en mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. Bij hem speelt bovendien mee dat hij pas recent terugkeerde uit vakantie na zijn WK-deelname. Voor zowel Reis als Nilsson lijkt een vertrek deze zomer de enige uitkomst.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

09:08
Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

08:30
1
Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

08:00
5
Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

07:20
1
'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

22:30
4
DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

23:30
Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

06:30
KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

23:59
4
Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

23:30
1
DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

23:00
De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

20:30
2
Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

22:00
'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

20:45
25
FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend

FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend

21:10
17
'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

19:30
Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

18:00
1
Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

18:20
Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

20:00
Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

19:00
12
Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

18:40
10
Nieuwe ontwikkeling rond Karetsas: Dortmund gaat ingrijpen

Nieuwe ontwikkeling rond Karetsas: Dortmund gaat ingrijpen

17:30
Transfer lijkt rond: 'sterkhouder van Essevee reist af voor medische keuring'

Transfer lijkt rond: 'sterkhouder van Essevee reist af voor medische keuring'

17:00
1
Nieuwe update over Amadou Onana na zware WK-blessure: lange revalidatie wacht

Nieuwe update over Amadou Onana na zware WK-blessure: lange revalidatie wacht

16:30
Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers

Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers

16:00
1
Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

Antwerp-fans komen met duidelijke boodschap voor Paul Gheysens na overname

15:00
3
OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

15:30
Barcelona en Club Brugge hebben akkoord beet: miljoenen én stevige doorverkoopclausule

Barcelona en Club Brugge hebben akkoord beet: miljoenen én stevige doorverkoopclausule

13:30
2
Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog

Union SG doet het opnieuw en heeft verrassende nieuwe parel op het oog

14:40
Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

Nieuwe details over exit Rudi Garcia bij KBVB: "Alles samen te veel problemen"

14:15
4
KRC Genk ziet groot potentieel en grijpt meteen in

KRC Genk ziet groot potentieel en grijpt meteen in

12:50
Toby Alderweireld maakt plannen met Antwerp duidelijk na overname

Toby Alderweireld maakt plannen met Antwerp duidelijk na overname

12:00
1
Charles De Ketelaere maakt plots groot nieuws bekend

Charles De Ketelaere maakt plots groot nieuws bekend

12:30
OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt na 6,5 jaar afscheid van publiekslieveling

OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt na 6,5 jaar afscheid van publiekslieveling

11:10
OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge

OFFICIEEL: KV Kortrijk doet opvallende transfer en gaat shoppen bij Club Brugge

21/07
3
Blessuretijd nog nooit zo belangrijk … en is dat logisch? Factcheck

Blessuretijd nog nooit zo belangrijk … en is dat logisch?

11:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Essevee for ever Essevee for ever over Transfer lijkt rond: 'sterkhouder van Essevee reist af voor medische keuring' Borak Borak over FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend marc van de poel marc van de poel over 'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent TRIKKE TRIKKE over Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie" Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino Cypher Cypher over Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B Standard 2.0 Standard 2.0 over Anderlecht maakt selectie voor Hammarby bekend: opvallende aanwezige en nieuwkomers Standard 2.0 Standard 2.0 over KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden pief pief over Mark Van Bommel krijgt stevige concurrentie: KBVB voert ook gesprekken met entourage van deze topcoach Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved