Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan
Foto: © photonews
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Guillermo Ochoa, die tussen 2017 en 2019 het doel verdedigde van de Rouches, stopt op 41-jarige leeftijd met voetballen. De Mexicaanse doelman sluit een uitzonderlijke carrière af met zes WK-deelnames en 154 interlands.

Guillermo Ochoa heeft woensdag officieel bevestigd dat hij een punt zet achter zijn carrière. "Ik heb alles gegeven, bij mijn clubs en bij de nationale ploeg. Vandaag geef ik mijn handschoenen terug", schreef de Mexicaan op sociale media.

Voor de Belgische voetbalfans is Ochoa vooral bekend van zijn periode bij Standard. In de zomer van 2017 streek de toenmalige doelman van Granada neer op Sclessin. De Rouches haalden met hem een ervaren international in huis, en Ochoa groeide snel uit tot een vaste waarde én publiekslieveling.

Twee seizoenen een vaste waarde op Sclessin

Ochoa stond tijdens zijn periode bij Standard onder de lat in meer dan tachtig wedstrijden. Hij maakte indruk met zijn spectaculaire reflexen, zijn leiderschap en zijn vermogen om punten te pakken voor zijn ploeg.

De Mexicaan was meteen een belangrijke pion in het team dat onder coach Ricardo Sa Pinto de Croky Cup won in 2018. In de bekerfinale tegen Racing Genk was Ochoa één van de uitblinkers en hielp hij Standard aan zijn eerste prijs in jaren.

Ook in Europa liet hij zich zien. Met Standard speelde hij in de Europa League tegen onder meer Ajax, Sevilla en Arsenal. Zijn ervaring en uitstraling maakten hem een van de sterkhouders van de Luikse ploeg.

Na twee seizoenen in België vertrok Ochoa in 2019 naar Club América in Mexico, de club waar hij eerder al een groot deel van zijn carrière had doorgebracht.

Wereldster dankzij WK-optredens

Hoewel hij bij Standard al een grote naam was, schreef Ochoa vooral geschiedenis met Mexico. Hij verzamelde 154 caps en nam deel aan zes WK-eindrondes, een record dat hij deelt met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

Zijn absolute doorbraak op het wereldpodium kwam er in 2014. Tijdens het WK in Brazilië hield hij gastland Brazilië op een 0-0-gelijkspel met een reeks fenomenale reddingen. Die wedstrijd maakte hem wereldwijd bekend.

Vier jaar later werd zijn reputatie nog groter toen hij Duitsland tot wanhoop dreef tijdens de historische 1-0-zege van Mexico op de regerende wereldkampioen.

Op het WK 2026 mocht Ochoa nog een laatste keer genieten van het grote podium. In de laatste groepswedstrijd tegen Tsjechië viel hij in de slotfase in om afscheid te nemen voor eigen publiek in het Azteca-stadion.
 

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