Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé
Foto: © photonews
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Anderlecht nam Dennis Appiah tien jaar geleden voor drie miljoen euro over van Caen. Vandaag keert de Franse flankverdediger terug naar de club die zijn profcarrière lanceerde. Maar de omgeving van het Stade Malherbe is intussen grondig veranderd.

Toen Dennis Appiah zijn opleiding afrondde en zijn eerste profminuten maakte bij AS Monaco, was hij nog heel jong. En uiteindelijk was het bij Caen dat zijn carrière echt van de grond ging. De flankverdediger eiste meteen een basisplaats op en hielp het team al in zijn eerste seizoen te promoveren naar Ligue 1.

Dennis Appiah maakte mooie weer ook bij RSC Anderlecht

Twee volledige jaren in Ligue 1 volgden. In 2015/2016 miste hij bovendien geen enkele minuut. Die regelmaat overtuigde Anderlecht om drie miljoen euro neer te tellen voor zijn komst. De man uit Toulouse, voormalig Frans U21-international, had het in eerste instantie lastig door de concurrentie van Andy Najar.

Maar stap voor stap zette hij zich door en hij maakte deel uit van het laatste Anderlecht-elftal dat kampioen van België werd. Het seizoen daarna speelde hij in de Champions League tegen PSG, Bayern München en Celtic.

Dennis Appiah, een betrouwbare waarde in het Franse voetbal om Caen weer te laten promoveren

In 2019 trok Appiah naar Nantes, waar hij drieënhalf jaar bleef en in 2022 de Coupe de France won. Daarna zagen we hem bij Saint-Étienne, met wie hij de voorbije jaren het liftspel speelde. Hij was nog basisspeler in de verloren testmatch tegen Nice enkele weken geleden, maar zal Les Verts niet vergezellen voor een tweede seizoen op rij in Ligue 2.

Caen, intussen in handen van een zekere Kylian Mbappé, heeft zijn ex-speler namelijk overtuigd om terug te keren om een handje te helpen. Een kleine stap achteruit, want Stade Malherbe komt uit in de derde klasse. Appiah zal er de kleedkamer delen met Parfait Mandanda, de voormalige doelman van Charleroi, die ondanks zijn 36 jaar nog altijd present tekent voor een nieuw seizoen in de Calvados.

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Dennis Appiah

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