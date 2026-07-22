Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal
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Manchester City heeft een belangrijk contractdossier afgerond. Phil Foden heeft zijn toekomst officieel verbonden aan de Engelse topclub en zette zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst die hem nog langer in het Etihad Stadium houdt.

De 26-jarige Engelsman lag nog vast tot de zomer van 2027, maar daar zijn nu drie extra seizoenen aan toegevoegd. Daarmee maakt City meteen komaf met de speculaties over een mogelijk vertrek. De voorbije weken werd Foden nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar AC Milan, maar van een transfer komt dus niets in huis.

Al veel gewonnen met City

Foden is het schoolvoorbeeld van een jeugdproduct dat volledig is doorgebroken bij Manchester City. Hij sloot zich al in 2008 aan bij de jeugdopleiding en groeide uit tot een van de boegbeelden van de club. Intussen verzamelde hij al 369 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht.

Zijn prijzenkast is indrukwekkend. Met City won Foden onder meer zes landstitels, de Champions League, de UEFA Super Cup, het WK voor clubs, de FA Cup, de League Cup en de Community Shield. Daarmee maakte hij deel uit van de meest succesvolle periode uit de geschiedenis van de club.

"Mijn toekomst aan Manchester City verbinden betekent alles voor mij", reageerde Foden op de clubkanalen. "Ik heb er altijd van gedroomd om voor deze club te spelen. Het blijft een enorme eer om dit shirt te dragen en ik besef hoe bevoorrecht ik ben dat ik deel heb mogen uitmaken van deze succesvolle generatie."

Opvallend gemis van WK

Met zijn contractverlenging is ook duidelijk dat Foden een van de steunpilaren wordt onder de nieuwe manager Enzo Maresca. De Italiaan neemt dit seizoen het roer over van Pep Guardiola en werkte eerder al als assistent bij Manchester City.

"Ik heb in het verleden al met Enzo samengewerkt en dat was een heel positieve ervaring", aldus Foden. "Hij geniet veel respect binnen de spelersgroep en ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem samen te werken."

Opvallend is wel dat Foden ondanks zijn status bij City ontbrak op het voorbije WK. Bondscoach Thomas Tuchel liet de aanvallende middenvelder verrassend buiten zijn selectie voor Engeland.

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