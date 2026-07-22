Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby
Foto: © photonews
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Anderlecht begint donderdagavond aan zijn Europese campagne met een lastige verplaatsing naar het Zweedse Hammarby. Meteen wacht Vitor Bruno een stevige test, want de Brusselaars zijn nog volop in opbouw.

Hammarby heeft een duidelijk voordeel. De Zweedse vicekampioen zit midden in het seizoen en speelde al veertien competitiewedstrijden. Anderlecht moet het daarentegen stellen met enkel een voorbereidingsperiode en mist dus nog wedstrijdritme.

Basisplaats voor Onia-Seke

De kern is bovendien nog niet volledig afgewerkt. Met Giulian Biancone, Léo Pétrot en Lukas Ambros kwamen er al versterkingen bij, maar de club zoekt nog extra offensieve impulsen. Na het vertrek van onder meer Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Nathan De Cat en Moussa Diarra is de selectie nog niet volledig in balans.

Daardoor lijkt Jayden Onia-Seke één van de grote winnaars van de voorbereiding te worden. De flankaanvaller maakte de voorbije weken een sterke indruk en werkte zich nadrukkelijk in de kijker van de technische staf.

De kans is dan ook groot dat Onia-Seke meteen een basisplaats krijgt tegen Hammarby. Met zijn snelheid en drang naar voren kan hij een belangrijk wapen worden op het kunstgras in Stockholm, zeker nu Anderlecht nog wacht op bijkomende aanvallende versterkingen.

Saliba als extra troef

Ook Nathan Saliba keerde intussen terug na zijn WK-avontuur en kan een belangrijke rol spelen, al lijkt een volledige wedstrijd nog te vroeg te komen. Vitor Bruno zal zijn minuten waarschijnlijk zorgvuldig moeten doseren.

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De druk staat er meteen op bij paars-wit. Een uitschakeling zou Anderlecht weliswaar naar de Conference League sturen, maar de ambitie blijft om de Europa League te halen. Voor Onia-Seke is het alvast de ideale kans om zich op het Europese toneel definitief in de kijker te spelen.
 

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