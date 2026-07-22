Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

Morgen lanceert Anderlecht zijn Europese campagne tegen Hammarby. We stellen in vijf punten de eerste hindernis voor op de weg van paars-wit... dat ook een oude bekende van het huis terugziet.

Een zinderende sfeer

Charleroi kan ervan meespreken: zelfs al hadden de Zebra’s vorig jaar in de heenmatch van de tweede voorronde van de Conference League nog een 0-0 uit de brand kunnen slepen (om in de terugmatch pas in de laatste minuut van de verlengingen alsnog te sneuvelen), de sfeer die de supporters in de Tele2Arena neerzetten is een van de heetste van Scandinavië.

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Dat is ook niet zo vreemd: de club, die vroeger verankerd zat in een van de belangrijkste industriële zones van Stockholm, maakt er een erezaak van om de volkse wijken van de stad te vertegenwoordigen. Dat was al zo in 1889 bij de oprichting van de club, die toen nog maar een… roeiafdeling was.

Van het moment dat voetbal acht jaar later aan het programma werd toegevoegd tot vandaag, is Hammarby een van de clubs die kunnen uitpakken met een achterban die even trouw als luidruchtig is. Een ander kenmerk van het stadion is het veld: er ligt kunstgras (in behoorlijk slechte staat), wat ook de nodige aanpassing zal vragen.

Een ploeg in vorm

Net als vorig jaar neemt Anderlecht het op tegen een Zweedse tegenstander, die het voordeel heeft dat hij al veel meer ritme in de benen heeft. De lokale Allsvenskan is inmiddels al aan speeldag veertien toe. Maar zoals velen je in Zweden zullen vertellen: op papier is Hammarby sterker dan Häcken.

Bevrijd van het ‘loser’-imago dat jarenlang aan de club kleefde, is Hammarby intussen een van de nieuwe machtsblokken in het Zweedse voetbal en gewend aan Europese wedstrijden. In de competitie komt de ploeg uit drie opeenvolgende zeges en staat ze tweede, al wel op ruime afstand van Sirius, de club waar ene Robbie Ure scoort alsof het niets is.



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Warner Hahn, ex-Anderlecht-keeper om de paarse aanval te frustreren

De naam Warner Hahn zegt veel Anderlecht-supporters wellicht niet zo veel. Al zullen ze hem paradoxaal genoeg vooral kennen door zijn passage bij Sporting. De Surinaamse doelman, opgeleid bij Sparta Rotterdam en Ajax, kwam in januari 2021 naar Anderlecht om het ontbreken van Hendrik Van Crombrugge op te vangen, die met rugproblemen kampte.

Maar dat hij zes maanden later in alle anonimiteit weer uit het Lotto Park vertrok, heeft één simpele reden: in die periode speelde Hahn geen enkele minuut in het paars-wit. Met Timon Wellenreuther en Bart Verbruggen voor zich in de pikorde zat hij hoogstens één keer op de bank, onder Vincent Kompany.