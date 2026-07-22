Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

De toekomst van Konstantinos Karetsas lijkt deze week beslist te worden. Borussia Dortmund heeft de onderhandelingen met KRC Genk in een stroomversnelling gebracht en zet alles op alles om het 18-jarige goudhaantje nog deze zomer binnen te halen.

Volgens de Franse journalist Sacha Tavolieri vond dinsdag een nieuwe onderhandelingsronde plaats tussen de Duitse topclub en de Genkse clubleiding. Daarbij legde Borussia Dortmund een verbeterd bod op tafel van iets meer dan 30 miljoen euro. Een definitief akkoord is er voorlopig nog niet, maar binnen de Bundesliga-club heerst optimisme dat de deal rond geraakt.

🚨⏳ BREAKING | Borussia Dortmund have improved their offer for Konstantinos Karetsas following Tuesday’s meeting with Genk.



The package is now worth just over €30m, including potential add-ons as per @berger_pj.



No agreement has been reached yet, but talks are progressing… pic.twitter.com/TsKzZCjxVR — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 22, 2026

Ook Sky Sports-journalist Patrick Berger meldt dat Dortmund bijzonder ver staat in het dossier. Volgens hem heeft Karetsas zelf al een persoonlijk akkoord bereikt met de Duitse topclub. De Grieks-Belgische spelmaker zou een contract tot 2031 kunnen ondertekenen zodra beide clubs elkaar vinden.

Genk houdt voet bij stuk

KRC Genk is echter niet van plan zijn grootste talent zomaar te laten vertrekken. De Limburgers beseffen dat Karetsas tot de meest begeerde jonge middenvelders van Europa behoort en hopen een transfersom af te dwingen die het huidige bod nog overstijgt.

De aanvallende middenvelder brak vorig seizoen helemaal door bij de Genkse hoofdmacht. Met zijn techniek, vista en creativiteit groeide hij uit tot een van de revelaties van de Jupiler Pro League. Dat leverde hem niet alleen interesse op uit Duitsland, maar ook van verschillende Engelse topclubs. Onder meer Chelsea, Newcastle United en Manchester City werden de voorbije maanden al met zijn naam in verband gebracht.



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Dortmund ziet nieuwe Bellingham

Borussia Dortmund staat al jaren bekend als dé club waar jonge talenten zich kunnen ontwikkelen tot absolute wereldtoppers. Eerder zetten spelers als Jude Bellingham, Jadon Sancho, Erling Haaland en Ousmane Dembélé vanuit Dortmund de stap naar de Europese elite.

De Duitse club ziet in Karetsas een speler die perfect in dat profiel past. Met een contract tot 2031 wil Dortmund hem alle tijd geven om zich verder te ontwikkelen.

Voor Genk lijkt een recordtransfer stilaan dichterbij te komen, al blijft de club voorlopig vasthouden aan haar voorwaarden. De komende dagen worden cruciaal in een dossier dat wel eens een van de grootste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis zou kunnen opleveren.