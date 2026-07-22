Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

RSC Anderlecht lijkt naast een opvallend transferdoelwit te grijpen. De Brusselaars hadden hun oog laten vallen op Marin Soticek, maar de Kroatische flankaanvaller staat op het punt om zijn carrière verder te zetten bij het Poolse Widzew Łódź.

Dat melden verschillende Poolse media. Volgens Meczyki is de deal zo goed als rond en zal de 21-jarige winger binnenkort officieel worden voorgesteld door Widzew. Daarmee troeft de Poolse club niet alleen Anderlecht af, maar haalt het opnieuw een opvallende naam binnen tijdens deze transferperiode.

Groot talent dat verwachtingen niet kon waarmaken

Soticek maakte in de zomer van 2024 de overstap van NK Lokomotiva Zagreb naar FC Basel. De Zwitsers betaalden destijds ongeveer drie miljoen euro voor de Kroatische jeugdinternational, die bekendstaat om zijn snelheid en zijn acties vanaf de flank.

Een echte doorbraak in Zwitserland bleef echter uit. Vorig seizoen kwam Soticek wel tot 38 officiële wedstrijden voor Basel, maar zijn rendement bleef beperkt tot één doelpunt en drie assists. Toch bleef hij op de radar van verschillende clubs staan dankzij zijn leeftijd en potentieel.

Ook Anderlecht volgde zijn dossier. De Brusselaars zijn deze zomer nadrukkelijk op zoek naar extra offensieve versterking op de flanken en zagen in Soticek een interessante opportuniteit. Uiteindelijk lijkt de recordkampioen echter achter het net te vissen, want Widzew Łódź heeft de beste papieren om de transfer af te ronden.

Anderlecht moet snel handelen

Voor Anderlecht betekent dat dat het zijn zoektocht naar een nieuwe winger moet verderzetten. De club is al langer actief op de transfermarkt om meer concurrentie en snelheid aan de zijkanten toe te voegen, maar ziet nu een van de pistes wegvallen.



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Soticek vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van ongeveer 1,5 miljoen euro. Welke transfersom Widzew Łódź uiteindelijk aan FC Basel betaalt, is voorlopig niet bekendgemaakt.

Voor Anderlecht rest nu de opdracht om snel door te schakelen naar andere profielen, want met de start van het nieuwe seizoen in aantocht wil paars-wit de kern zo snel mogelijk op punt hebben.

