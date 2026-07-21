Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

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KVC Westerlo is bezig aan een stevige heropbouw en heeft opnieuw beet op de transfermarkt. Fabio Ferraro maakt de overstap van FCV Dender naar de Kemphanen. Volgens Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord bereikt over een transfersom van 700.000 euro, aangevuld met bonussen.