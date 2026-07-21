Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Deal voor Westerlo is nu helemaal rond
Foto: © photonews
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KVC Westerlo is bezig aan een stevige heropbouw en heeft opnieuw beet op de transfermarkt. Fabio Ferraro maakt de overstap van FCV Dender naar de Kemphanen. Volgens Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord bereikt over een transfersom van 700.000 euro, aangevuld met bonussen.

Aernout Van Lindt

Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

"KVC Westerlo verwelkomt Fabio Ferraro. KVC Westerlo heeft zijn selectie versterkt met Fabio Ferraro. De 23-jarige linksachter komt over van FCV Dender EH en heeft een contract voor drie jaar getekend bij de Kemphanen. Hij gaat spelen met rugnummer 88."

"Met zijn snelheid en balvaardigheid biedt Ferraro extra opties op de flank. Afgelopen seizoen kwam hij 29 keer in actie voor Dender; hij scoorde één keer en leverde drie assists af. Welkom bij de Westel-familie, Fabio!", aldus KVC Westerlo in een officieel persbericht. Daarmee hebben ze Ferraro nu ook officieel en helemaal beet zoals al even in de pijplijn lag.

KVC Westerlo is bezig aan een stevige heropbouw en heeft opnieuw beet op de transfermarkt. Fabio Ferraro maakt de overstap van FCV Dender naar de Kemphanen. Volgens Sacha Tavolieri hebben beide clubs een akkoord bereikt over een transfersom van 700.000 euro, aangevuld met bonussen.

De deal zou volledig rond zijn. Ferraro staat op het punt een contract voor drie seizoenen te tekenen bij Westerlo. Daarmee haalt de club een speler binnen die de Belgische competitie goed kent en op 23-jarige leeftijd toch al behoorlijk wat ervaring heeft verzameld.

Ferraro tekent voor drie jaar

De flankspeler speelde de voorbije seizoenen voor Dender en kwam daar in totaal 85 keer in actie. Zijn statistieken zijn niet spectaculair, met twee doelpunten en acht assists, maar hij groeide er wel uit tot een vaste waarde.

Dender haalde Ferraro in de zomer van 2023 weg bij RWDM. Die club had hem een jaar eerder overgenomen van Charleroi. Zo bouwde hij al op jonge leeftijd een parcours uit langs verschillende Belgische clubs.

Westerlo moet opnieuw bouwen

Voor Westerlo past de transfer in een zomer waarin de kern grondig wordt herschikt. De Kemphanen verkochten al heel wat spelers en moeten op verschillende posities opnieuw aanvullen.

Ferraro is in dat opzicht een logische transfer. Hij kent de competitie, hoeft weinig aanpassingstijd en kan op de flank voor extra opties zorgen. Bovendien ligt de transfersom onder zijn geschatte marktwaarde. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 1,2 miljoen euro waard.

Dat betekent natuurlijk niet automatisch dat Westerlo een koopje heeft gedaan, maar het financiële risico lijkt beperkt. Zeker in vergelijking met enkele van de bedragen die de club zelf deze zomer al ontving. Voor Dender is het op sportief vlak toch een aderlating.

Westerlo heeft nog werk voor de boeg, maar met deze transfer krijgt de heropbouw opnieuw wat vorm. Ferraro moet nu bewijzen dat hij ook bij een ambitieuze club in de Kempen een vaste rol kan afdwingen.

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