Datum: 23/05/2026 20:45
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: King Power at Den Dreef
Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd
Jelle Heyman vanuit Den Dreef
Ze hadden het niet meer in eigen handen maar Racing Genk is er toch in geslaagd om de play off finale te spelen met als inzet het laatste Conference League-ticket. Op het veld van OH Leuven won Genk met 0-2 na doelpunten van Japanse makelij. Al mogen ze vooral Charleroi bedanken in Genk.

Eerste schot meteen prijs

Voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen eerde OH Leuven Maziz en Prévot die na drie jaar de club verlaten. Maar vooral voor kapitein Mathieu Maertens werd er een mooi eresaluut gehouden.

Voor de thuisploeg viel er buiten de eer niet veel meer te winnen op de laatste speeldag van de Europe Play Offs; De bezoekers uit Genk moesten dan weer winnen om nog kans te maken op een laatste Europese ticket. Maar dan mocht Standard thuis niet winnen van Charleroi.

Na een moeizame openingsfase was het eerste schot tussen de palen na een kwartier meteen raak. Medina koos er slim Ito uit in de 16. Die had alle ruimte om te draaien en de bal in de verste hoek voorbij Leysen in doel te leggen.



OH Leuven had het lastig om er wat tegenover te zetten. Enkele minuten kampeerden ze rond de 16 van RC Genk maar niemand kon de trekker overhalen. Eén keer deed Maertens het dan toch maar hij vond een goed keepende Brughmans op zijn pad.

Yokoyama opent rekening

Een gemiste kans die ze zich bij OHL zouden bekopen want twee minuten later werd het 0-2. Na een goede actie op de rechterflank bediende El Ouahdi de vrijstaande Yokoyama. Die aarzelde niet en trapte in één tijd zijn eerste doelpunt voor de Genkse hoofdmacht tegen de touwen. Op slag van rust tikte Medina de bal net te ver van de voet maar kon hij nog net voor een oprukkende Leysen afwerken, tegen de paal.

Genk op rozen richting tweede helft want op Sclessin stond het nog steeds 0-0. Maar de thuisploeg kwam met twee wissels veel gretiger uit de kleedkamer. Er was een uitstekende Brughmans nodig om Sory Kaba tot tweemaal toe van de aansluitingstreffer te houden.

Handen op elkaar voor Maertens en Charleroi

Hét moment van deze partij kwam er een kwartier voor tijd. Met een erehaag van zijn ploegmaats werd Mathieu Maertens onder luid applaus gewisseld. Maar ook de Genk-fans mochten vieren want op exact hetzelfde moment kwam Charleroi op voorsprong in Sclessin dankzij Romsaas.

De angels was in het slotkwartier helemaal uit deze eindeseizoenswedstrijd en dat vonden ze ook bij Genk helemaal niet erg aangezien ze volgende week nog een barragewedstrijd moeten afwerken voor het laatste Europese ticket. Dat zal op het veld van KAA Gent of KV Mechelen zijn. Uitsluitsel daarover zondagavond.

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 6.91 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Ominami Takuma 90' 6.71 -
  • Nauwkeurige passes: 36/40 (90%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Pletinckx Ewoud 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 43/45 (95.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Nyakossi Roggerio 81' 6.53 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Akimoto Takahiro 90' 5.75 -
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Schrijvers Siebe 90' 5.96 -
  • Nauwkeurige passes: 44/51 (86.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Maertens Mathieu 76' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Opoku Davis 45' 5.71 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Lakomy Lukasz 90' 5.92 -
  • Nauwkeurige passes: 40/47 (85.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Vaesen Kyan 45' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 3/8 (37.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Karim Traoré Abdoul 64' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
George Wouter 14' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Maziz Youssef 26' 7.08 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/8 (37.5%)
Prévôt Maxence Andre 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 9' 6.26  
Balikwisha William 0'  
Gil Regaño Óscar 45' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Kaba Sory 45' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 3/4
Kayo Bryang 0'  
Souanga Christ 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 7.82 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 17/36 (47.2%)
El Ouahdi Zakaria A 81' 7.87 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Ndenge Kongolo Josue   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 50/53 (94.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.37 -
  • Nauwkeurige passes: 41/43 (95.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Medina Yaimar A 90' 7.33 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/51 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Heynen Bryan 90' 6.87 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Bangoura Ibrahima Sory 90' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Yokoyama Ayumu 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Heymans Daan   72' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 26/31 (83.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
Ito Junya 72' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Bibout Aaron 90' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Bank
Steuckers Jarne 18' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sor Yira Collins 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Lawal Tobias 0'  
Nkuba Ken 9' 6.92  
Mirisola Robin 0' 6.08  
Palacios Adrian 0'  
De Wannemacker August 18' 6.77 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Erabi Jusef 0'  
Herbeleef OH Leuven - KRC Genk

Vooraf

LIVE Hoop in Leuven: Kan RC Genk Nog Een Wonder Verrichten?

11:00

Kan RC Genk toch nog de Europe Play Offs winnen? Dan moeten ze eerst en vooral zelf zien te winnen van OH Leuven zaterdagavond.

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo
