Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Ze hadden het niet meer in eigen handen maar Racing Genk is er toch in geslaagd om de play off finale te spelen met als inzet het laatste Conference League-ticket. Op het veld van OH Leuven won Genk met 0-2 na doelpunten van Japanse makelij. Al mogen ze vooral Charleroi bedanken in Genk.

Eerste schot meteen prijs

Voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen eerde OH Leuven Maziz en Prévot die na drie jaar de club verlaten. Maar vooral voor kapitein Mathieu Maertens werd er een mooi eresaluut gehouden.

Voor de thuisploeg viel er buiten de eer niet veel meer te winnen op de laatste speeldag van de Europe Play Offs; De bezoekers uit Genk moesten dan weer winnen om nog kans te maken op een laatste Europese ticket. Maar dan mocht Standard thuis niet winnen van Charleroi.

Na een moeizame openingsfase was het eerste schot tussen de palen na een kwartier meteen raak. Medina koos er slim Ito uit in de 16. Die had alle ruimte om te draaien en de bal in de verste hoek voorbij Leysen in doel te leggen.







OH Leuven had het lastig om er wat tegenover te zetten. Enkele minuten kampeerden ze rond de 16 van RC Genk maar niemand kon de trekker overhalen. Eén keer deed Maertens het dan toch maar hij vond een goed keepende Brughmans op zijn pad.

Yokoyama opent rekening

Een gemiste kans die ze zich bij OHL zouden bekopen want twee minuten later werd het 0-2. Na een goede actie op de rechterflank bediende El Ouahdi de vrijstaande Yokoyama. Die aarzelde niet en trapte in één tijd zijn eerste doelpunt voor de Genkse hoofdmacht tegen de touwen. Op slag van rust tikte Medina de bal net te ver van de voet maar kon hij nog net voor een oprukkende Leysen afwerken, tegen de paal.

Genk op rozen richting tweede helft want op Sclessin stond het nog steeds 0-0. Maar de thuisploeg kwam met twee wissels veel gretiger uit de kleedkamer. Er was een uitstekende Brughmans nodig om Sory Kaba tot tweemaal toe van de aansluitingstreffer te houden.

Handen op elkaar voor Maertens en Charleroi

Hét moment van deze partij kwam er een kwartier voor tijd. Met een erehaag van zijn ploegmaats werd Mathieu Maertens onder luid applaus gewisseld. Maar ook de Genk-fans mochten vieren want op exact hetzelfde moment kwam Charleroi op voorsprong in Sclessin dankzij Romsaas.

De angels was in het slotkwartier helemaal uit deze eindeseizoenswedstrijd en dat vonden ze ook bij Genk helemaal niet erg aangezien ze volgende week nog een barragewedstrijd moeten afwerken voor het laatste Europese ticket. Dat zal op het veld van KAA Gent of KV Mechelen zijn. Uitsluitsel daarover zondagavond.