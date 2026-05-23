OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

Afgelopen week raakte bekend dat de wegen tussen OH Leuven en zijn kapitein Mathieu Maertens na 9 jaar zullen scheiden. De kapitein van OH Leuven trekt de deur achter zich dicht na 254 wedstrijden in het shirt van OH Leuven.

Uitzwaaiwedstrijd

De laatste thuiswedstrijd van het seizoen is traditioneel ook de uitgelezen kans om enkele spelers in de bloemetjes te zetten na een lang en zwaar seizoen. Bij Racing Genk deden ze dat vorige week door een gouden, zilveren en bronzen schoen uit te reiken aan de beste spelers van het afgelopen seizoen volgens de supporters.

Bij OH Leuven grepen ze de aangelegenheid om afscheid te nemen van enkele spelers. Youssef Maziz verlaat namelijk na drie seizoenen de club, en ook reservedoelman Maxence Prévot houdt het na even veel seizoenen bekeken aan Den Dreef.

Youssef Maziz en Maxence Prévot nemen vandaag afscheid van het Leuvense publiek.



Maertens

Het mooiste eresaluut was echter weggelegd voor Mathieu Maertens. De 31-jarige kapitein streek in 2017 neer in Leuven en verdedigde sindsdien maar liefst 254 keer de kleuren van OH Leuven. Hij kreeg een mooi eerbetoon van de aanwezige supporters bij de laatste wedstrijd.

Voor de gelegenheid hadden namelijk heel wat ex-ploegmaats van hem een boodschap ingesproken voor hun ex-kapitein. Zo passeerden onder meer Nordin Jackers, Thomas Henry en Derrick Tshimanga de revue. Maar ook OHL vergeet zijn iconen niet want wanneer Xavier Mercier en Mousa Tamari passeerden, weergalmde er luid gejuich.



Eén speler werd bewust weggelaten in het filmpje en dat was Casper De Norre bleek achteraf. De huidige speler van Milwall in de Engelse Championship verscheen namelijk op de grasmat om Maertens een gepersonaliseerde kapiteinsband te geven waar niet de C van captain op stond maar wel nummer 33, zijn rugnummer sinds hij prof werd.

Vervolgens scandeerde het publiek nog enkele keren zijn naam terwijl ze hem een staande ovatie gaven. Komt er op het einde ook nog een applausvervanging bij?