Datum: 21/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond
Foto: © photonews

KAA Gent en Union SG hebben tegen elkaar 0-0 gelijkgespeeld. Daar schieten beide ploegen eigenlijk weinig mee op. De thuisploeg kan zo niet meer vierde worden, de bezoekers geen kampioen meer. Er zat aan beide kanten ook meer in.

Union SG kon zijn laatste strohalm op de titel grijpen door te winnen bij KAA Gent. Leysen, Niang en El Hadj waren de drie nieuwkomers in de basiself van David Hubert. Bij de thuisploeg was Van Der Heyden terug uit schorsing en startten Goore en Kanga voorin. 

Die laatste kreeg dus gewoon zijn kans opnieuw in de spits, mede ook omdat Max Dean deze week was uitgevallen op training. De voorbije weken was de relatie tussen Kanga en de supporters verzuurd geraakt langs beide kanten.

KAA Gent en Union SG laten het liggen

De fans hadden hem een aantal keren uitgefloten en Rik De Mil was toen formeel in zijn reactie: hij wilde dat het niet meer zou gebeuren. Maar vorig weekend gebeurde het toch opnieuw op Stayen, waarop Kanga zelf ook ging reageren.

En dus volgde er ook een gesprek met de spits van de Buffalo's. Hij begreep dat zijn reactie niet goed was en niet meer mocht gebeuren. Dan maar thuis tegen Union SG de plooien proberen glad te strijken in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen?



Niet dus. Al na enkele minuten kreeg KAA Gent een elfmeter, waarop Kanga achter de bal ging staan en die pardoes op Scherpen mikte. Geen dertiende van het seizoen voor hem, al bleven de supporters al bij al gelaten bij de zaak - het stadion zat ook maar halfvol.

Druk op de slotspeeldag vooral voor KAA Gent, Union is titel kwijt

Davy Roef werd vooraf verkozen tot speler van het jaar bij de Buffalo's en zeker na de rust bewees hij nogmaals waarom. Op een goede poging van Biondic redde hij knap, al miste diezelfde Biondic ook een open kopkans meteen bij zijn invalbeurt.

Uiteindelijk probeerde zelfs doelman Scherpen mee te komen, maar het bleef bij een 0-0 gelijkspel nadat er ook nog een goal werd afgekeurd door voorafgaand buitenspel van Patris. Door de 2-2 van Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen doet Union SG meteen officieel troonsafstand. KAA Gent gaat zondag in Brugge op zoek naar de vijfde plaats en een barragewedstrijd.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 8.8 -
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Duverne Jean-Kevin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Hashioka Daiki 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 42/45 (93.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Van Der Heyden Siebe   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 48/50 (96%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Araujo Tiago 84' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 34/43 (79.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Delorge Mathias 84' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
  • Sleutelpasses: 3
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
De Vlieger Tibe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Skoras Michal   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Goore Hyllarion 53' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Kanga Wilfried   71' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Bank
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou   37' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ito Atsuki 0'  
Hong Hyun-Seok 6' 6.5  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Vernemmen Hannes 0'  
Volckaert Matties 6' 6.6  
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.2 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 0
Mac Allister Kevin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 51/58 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Burgess Christian 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 62/70 (88.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Leysen Fedde 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 75/76 (98.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Khalaili Anan 82' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 65/84 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
  • Balverliezen: 23
Van de Perre Kamiel 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 46/51 (90.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Niang Ousseynou 62' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Ait El Hadj Anouar 89' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
Zeneli Besfort 62' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Rodriguez Kevin 62' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Fuseini Mohammed 28' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
Biondic Mateo 28' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
Smith Guilherme 28' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Pavlic Ivan 0'  
Patris Louis 8' 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
Sylla Massiré 0'  
Florucz Raul 1' 6.6  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Herbeleef KAA Gent - Union SG
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

21/05

Union SG is vanaf heden uittredend landskampioen. Doordat ze niet wonnen bij KAA Gent blijft de kloof met Club Brugge vier punten met nog één speeldag voor de boeg. Toch mo...

Vooraf

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

21/05

KAA Gent wist in de heenwedstrijd van de Champions' Play-offs Union SG punten afhandig te maken. Als ze dat ook deze keer opnieuw weten te doen, dan is de titelstrijd metee...

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
