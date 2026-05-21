Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

KAA Gent en Union SG hebben tegen elkaar 0-0 gelijkgespeeld. Daar schieten beide ploegen eigenlijk weinig mee op. De thuisploeg kan zo niet meer vierde worden, de bezoekers geen kampioen meer. Er zat aan beide kanten ook meer in.

Union SG kon zijn laatste strohalm op de titel grijpen door te winnen bij KAA Gent. Leysen, Niang en El Hadj waren de drie nieuwkomers in de basiself van David Hubert. Bij de thuisploeg was Van Der Heyden terug uit schorsing en startten Goore en Kanga voorin.

Die laatste kreeg dus gewoon zijn kans opnieuw in de spits, mede ook omdat Max Dean deze week was uitgevallen op training. De voorbije weken was de relatie tussen Kanga en de supporters verzuurd geraakt langs beide kanten.

KAA Gent en Union SG laten het liggen

De fans hadden hem een aantal keren uitgefloten en Rik De Mil was toen formeel in zijn reactie: hij wilde dat het niet meer zou gebeuren. Maar vorig weekend gebeurde het toch opnieuw op Stayen, waarop Kanga zelf ook ging reageren.

En dus volgde er ook een gesprek met de spits van de Buffalo's. Hij begreep dat zijn reactie niet goed was en niet meer mocht gebeuren. Dan maar thuis tegen Union SG de plooien proberen glad te strijken in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen?







Niet dus. Al na enkele minuten kreeg KAA Gent een elfmeter, waarop Kanga achter de bal ging staan en die pardoes op Scherpen mikte. Geen dertiende van het seizoen voor hem, al bleven de supporters al bij al gelaten bij de zaak - het stadion zat ook maar halfvol.

Druk op de slotspeeldag vooral voor KAA Gent, Union is titel kwijt

Davy Roef werd vooraf verkozen tot speler van het jaar bij de Buffalo's en zeker na de rust bewees hij nogmaals waarom. Op een goede poging van Biondic redde hij knap, al miste diezelfde Biondic ook een open kopkans meteen bij zijn invalbeurt.

Uiteindelijk probeerde zelfs doelman Scherpen mee te komen, maar het bleef bij een 0-0 gelijkspel nadat er ook nog een goal werd afgekeurd door voorafgaand buitenspel van Patris. Door de 2-2 van Club Brugge op bezoek bij KV Mechelen doet Union SG meteen officieel troonsafstand. KAA Gent gaat zondag in Brugge op zoek naar de vijfde plaats en een barragewedstrijd.