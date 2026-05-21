Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Union SG is vanaf heden uittredend landskampioen. Doordat ze niet wonnen bij KAA Gent blijft de kloof met Club Brugge vier punten met nog één speeldag voor de boeg. Toch mogen de Brusselaars fier zijn op alweer een prachtig seizoen.

Knappe overwinningen in de Champions League, een tweede plaats in de Champions' Play-offs met groot verschil op het nummer drie én de Croky Cup. Het seizoen van Union SG is zeker niet slecht te noemen, zoveel is duidelijk.

Maar het had natuurlijk nog wat mooier kunnen zijn, als ze ook de titel nog hadden kunnen winnen. Zondag incasseerden ze een ongeziene optater op bezoek bij rechtstreekse concurrent Club Brugge: 5-0. En nu is de titel ook helemaal vervlogen.

Club Brugg het beste team van België volgens spelers en coach Union SG

"Club Brugge is het beste team in België, dus proficiat aan hen met de titel", begon Kevin Mac Allister zijn relaas na de 0-0 tegen KAA Gent. "Jammer dat we niets meer hebben om voor te spelen op de laatste speeldag. Er is nog een Brusselse derby, maar die boeit mij niet zo hard op dit moment."

Ook coach David Hubert was ootmoedig in het meesterschap van Club Brugge en kwam met een klassereactie: "Proficiat aan Club Brugge, het is verdiend voor hen. Wij hebben als enige lang met hen kunnen wedijveren."

"Efficiëntie is een werkpunt voor ons om ons te belonen voor het werk dat we doen. We hebben in drie competities alles gegeven en hebben een heel lang seizoen gespeeld. We mogen fier zijn op ons parcours, maar het is frustrerend dat er net iets ontbrak om niet langer mee te gaan voor die eerste plaats."