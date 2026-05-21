Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Union SG is vanaf heden uittredend landskampioen. Doordat ze niet wonnen bij KAA Gent blijft de kloof met Club Brugge vier punten met nog één speeldag voor de boeg. Toch mogen de Brusselaars fier zijn op alweer een prachtig seizoen.

Knappe overwinningen in de Champions League, een tweede plaats in de Champions' Play-offs met groot verschil op het nummer drie én de Croky Cup. Het seizoen van Union SG is zeker niet slecht te noemen, zoveel is duidelijk.

Maar het had natuurlijk nog wat mooier kunnen zijn, als ze ook de titel nog hadden kunnen winnen. Zondag incasseerden ze een ongeziene optater op bezoek bij rechtstreekse concurrent Club Brugge: 5-0. En nu is de titel ook helemaal vervlogen.

Club Brugg het beste team van België volgens spelers en coach Union SG

"Club Brugge is het beste team in België, dus proficiat aan hen met de titel", begon Kevin Mac Allister zijn relaas na de 0-0 tegen KAA Gent. "Jammer dat we niets meer hebben om voor te spelen op de laatste speeldag. Er is nog een Brusselse derby, maar die boeit mij niet zo hard op dit moment."

Ook coach David Hubert was ootmoedig in het meesterschap van Club Brugge en kwam met een klassereactie: "Proficiat aan Club Brugge, het is verdiend voor hen. Wij hebben als enige lang met hen kunnen wedijveren."

Lees ook... Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond
"Efficiëntie is een werkpunt voor ons om ons te belonen voor het werk dat we doen. We hebben in drie competities alles gegeven en hebben een heel lang seizoen gespeeld. We mogen fier zijn op ons parcours, maar het is frustrerend dat er net iets ontbrak om niet langer mee te gaan voor die eerste plaats."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Union SG
Kevin Mac Allister

Meer nieuws

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

'Union haalt beproefde strategie boven en drijft transfersom van sterkhouder op'

22:00
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

23:00
2
Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric" Reactie

Leko wijst naar ontslag-gerucht uit eerste passage en viert nu met ... drie pintjes: "Vanaken is onze Modric"

00:00
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

20:20
"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

20:00
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

19:40
Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

19:20
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

18:47
33
OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

18:08
3
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

18:20
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

16:26
📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

17:10
Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash Interview

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

16:50
OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
3
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
6
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
1
KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

12:20
4
Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

12:10
DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

13:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over KV Mechelen - Club Brugge: 2-2 Demogorgon Demogorgon over Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge Artevelde Artevelde over KAA Gent - Union SG: 0-0 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren" Supremepony Supremepony over Anderlecht - STVV: 3-1 Don Bozhinov Don Bozhinov over OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso Supremepony Supremepony over Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk Joske89 Joske89 over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken patje teppers patje teppers over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved