Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Johan Walckiers
De toekomst van Jarne Steuckers lijkt niet langer in Genk te liggen. De Limburgse club staat open voor een transfer van de flankaanvaller, die de voorbije weken helemaal uit beeld verdween in de Europe Play-offs.

Steuckers was onder voormalig coach Thorsten Fink nog een vaste waarde, maar sinds de trainerswissel is zijn situatie drastisch veranderd. In de play-offs mocht hij voorlopig amper 32 minuten opdraven, verspreid over twee invalbeurten tegen OH Leuven en Charleroi.

Genk zoekt ander profiel dan Steuckers

Dat beperkte vertrouwen lijkt nu ook gevolgen te hebben voor zijn toekomst. Ondanks een contract tot 2028 heeft Genk intussen aan de entourage van de speler laten weten dat het bereid is mee te werken aan een vertrek deze zomer, weet HLN.

Binnen de club wil men volgend seizoen meer inzetten op intensiteit en snelheid op de flanken. Bovendien beschikt Genk met Junya Ito al over een belangrijke pion voor de rechterkant van het aanvalsspel.

Sterke statistieken

Opvallend, want Steuckers liet in zijn eerste seizoen in Genk zeker degelijke cijfers optekenen. Nadat hij in de zomer van 2024 voor ongeveer 800.000 euro werd weggehaald bij Sint-Truidense VV, was hij meteen goed voor negen doelpunten en dertien assists.

Ook dit seizoen bleef de Belg productief met elf assists in alle competities. Toch verloor hij gaandeweg zijn plaats in de ploeg en kreeg hij na het vertrek van Fink nog nauwelijks kansen als titularis.

Steuckers heeft 8 miljoen euro marktwaarde 

Voor alle partijen lijkt een transfer daardoor stilaan de meest logische oplossing te worden. Steuckers wil opnieuw belangrijk zijn op het hoogste niveau, terwijl Genk ruimte kan maken voor een ander profiel in de selectie.

De marktwaarde van de 24-jarige aanvaller wordt momenteel op ongeveer acht miljoen euro geschat. Of Genk dat bedrag effectief zal kunnen ophalen, valt nog af te wachten. Wel blijft Steuckers interessant voor clubs die sterk naar data en rendement kijken, want zijn statistieken blijven opvallend degelijk.

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

