Aernout Van Lindt
'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

Waar gaat Flavio Nazinho volgend seizoen voetballen? Dat is en blijft een beetje de vraag van de zomer wat Cercle Brugge betreft. AS Monaco zou nu de forcing voeren en zo de andere geïnteresseerden willen aftroeven.

Volgens informatie van de Franse krant L'Equipe staat Nazinho op het punt om Cercle Brugge te verlaten en te tekenen bij AS Monaco. De transfer zou de groen-zwarten zo'n 5 miljoen euro opleveren, op voorwaarde dat de Portugese flankverdediger zijn medische tests doorstaat.

De linksachter van Cercle trekt zo naar het "moederhuis" in Monaco, dat daarmee exact het bedrag op tafel legt waarvoor Transfermarkt Nazinho inschat. Naar verluidt zouden beide clubs al een akkoord hebben gevonden — al is dat gezien de nauwe banden tussen Monaco en Cercle Brugge wellicht vooral een formaliteit.

Nazinho van Cercle Brugge naar Monaco?

Zo lopen er dit seizoen twee jonge Monegasken rond bij de Vereniging: Valéry Konaté en Edan Diop. Ook in het verleden lag het aantal spelers dat van AS Monaco naar Cercle (en omgekeerd) trok traditioneel behoorlijk hoog.

Maar vooral voor de Jupiler Pro League is dit vertrek een aderlating. Nazinho, die in 2023 op huurbasis overkwam van Sporting Portugal en nadien definitief tekende, groeide uit tot een van de beste spelers in België op zijn positie — zelfs in periodes waarin Cercle onderin meedraaide.

Is vertrek Nazinho een verlies voor het Belgische voetbal?

Dit seizoen maakte de Portugese U21-international 3 goals en gaf hij 4 assists in de reguliere competitie. In de Relegation Playoffs deed hij daar nog eens 4 assists bij in 6 wedstrijden. In totaal was hij voor Cercle goed voor 16 assists en 6 doelpunten. Een talent waar nu vooral de Ligue 1 van zal profiteren.

Hij kwam in 2024 over van Sporting Portugal voor 1 miljoen euro en de 22-jarige Portugees wordt op Transfermarkt nu op 5 miljoen euro gewaardeerd. Vanuit Spanje en Duitsland - met name Stuttgart werd genoemd - waren er ook al wat geruchten opgedoken. Ook PSG toonde interesse, maar Monaco lijkt het nu te gaan halen.

