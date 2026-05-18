Brandon Morren
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback
Diego Moreira sprak zondag in de mixed zone na de zege van Strasbourg tegen AS Monaco in een compleet knotsgekke wedstrijd (5-4). Hij praatte over het waanzinnige wedstrijdverloop en blikte terug op het seizoen.

Strasbourg was al zeker van de achtste plaats en had dus niets meer te winnen in de Ligue 1. Toch gaf de Elzassische club alles om het seizoen met een overwinning af te sluiten. Na een 1-4-achterstand won Strasbourg uiteindelijk nog met 5-4, mede dankzij een doelpunt en twee assists van Diego Moreira.

De Rode Duivel is blij dat hij het seizoen op die manier kon afsluiten. “We zijn heel blij dat we de laatste wedstrijd thuis mochten spelen. We wilden dit aan de supporters geven voor sommigen naar het WK vertrekken en anderen op vakantie gaan. Ik denk dat we een heel goede tweede helft hebben gespeeld en we zijn heel, heel blij. Ik denk dat de supporters dat ook zijn.”

“We hebben gewoon gevoetbald en plezier gemaakt. Ik denk dat we de remmen hebben losgegooid. Tijdens de rust vond de coach de juiste woorden. Hij zei de juiste dingen”, benadrukte hij bij ICI Alsace. “We hebben ook een paar details bijgestuurd, vooral in de pressing, en ik denk dat we het de tegenstander daardoor veel moeilijker hebben gemaakt.”

De mentale kracht van Strasbourg

Het was uiteraard de mentaliteit van Strasbourg die het verschil maakte. Diego Moreira en zijn ploegmaats gaven nooit op. “Daarna is het ook een kwestie van mentaliteit. We hebben dit jaar al laten zien dat we ertoe in staat zijn, dat we een ijzersterke mentaliteit hebben. Vandaag hebben we dat opnieuw bewezen.”

Strasbourg eindigt achtste, achter AS Monaco, dat zevende werd, en voor Lorient, dat negende eindigde. Dit seizoen in de Ligue 1 wonnen de mannen van Gary O’Neil 15 wedstrijden, speelden ze acht keer gelijk en verloren ze elf keer. Ze verzamelden 53 punten, één minder dan de Monegasken en acht meer dan Lorient.

Een lang seizoen zit erop voor Strasbourg, dat dit seizoen de halve finales haalde van de Coupe de France en de Conference League. “We hebben dit seizoen hoogtes en laagtes gekend maar vandaag zijn we blij. Het was de laatste wedstrijd en iedereen had een glimlach op het gezicht, dat is het belangrijkste. Voor het grootste deel van de kern was het de eerste keer dat we om de drie dagen speelden. Dat was fysiek zwaar. We hebben een voorsmaakje gekregen van hoe dat is en we hopen zo snel mogelijk opnieuw Europees te spelen.” Door als achtste te eindigen heeft Strasbourg geen Europees ticket voor volgend seizoen veroverd. 

Welke balans maakt de Belgische speler op van zijn seizoen met Strasbourg? “Dan zou ik zeggen dat het een speciaal seizoen was. We hadden een nieuwe groep, met nieuwe spelers, zoveel kwaliteit, zoveel verschillende culturen en persoonlijkheden. We hebben hoogtes en laagtes gekend, maar we zijn hecht gebleven. We hebben gestreden. Helaas hebben we niet al onze doelen bereikt, maar we zijn trots op onszelf. We zijn trots dat we zo’n ploeg hebben en zulke supporters.” Diego Moreira sluit het seizoen af met 42 wedstrijden voor Strasbourg. Hij was daarin veertien keer beslissend: vijf doelpunten en negen assists.

Ligue 1

 Speeldag 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

