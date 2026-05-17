VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

Club Brugge en Union SG zijn om 18u30 begonnen aan de topper van de speeldag en aan een mogelijk beslissend duel in de titelstrijd in deze Champions' Play-offs. Na een kwartier kwam Union SG mogelijk al goed weg na een rode kaart voor Ross Sykes. Die mist wel het duel met KAA Gent.

Ross Sykes ging flink door in de tackle op Hugo Siquet na een dik kwartier voetballen in de wedstrijd tussen Club Brugge en Union SG. Op het eerste zicht leek het dat hij vooral de bal had en pas daarna de speler mee had.

"Hij lijkt de bal te spelen, maar krijgt toch de gele kaart voor de intensiteit", aldus Peter Vandenbempt initieel in zijn reactie bij DAZN. "Hij kwam er wel fel en gevaarlijk in moet ik zeggen." Door die gele kaart mist Sykes de volgende wedstrijd tegen KAA Gent.

Komt Sykes goed weg met gele kaart in Club Brugge - Union SG?

Franky Van der Elst pikte meteen in: "Hij komt erin met de voet vooruit. Hij lijkt zelfs geen bal te raken, en het is boven de enkel. Ik zeg niet dat de VAR moet tussenkomen, maar hij zal er toch zeker eens moeten naar kijken."

"Het was wel echt boven de enkel, maar voor de wedstrijd hopen we dat het geen rode kaart wordt. Het was een overtreding en het zal wel aangekomen zijn. Dat is ook wat Ivan Leko lijkt aan te geven bij Kevin Van Damme. Maar een VAR-check is er nog niet."

Ross Sykes mist sowieso de wedstrijd tegen KAA Gent

Club Brugge kreeg uiteindelijk wel een vrije trap, maar de VAR kwam niet tussen om Sykes eventueel een rode kaart te geven. Mogelijk werd dan toch wel enigszins de bal geraakt - het hangt een beetje af van standpunt tot standpunt en van beeld tot beeld.



Lees ook... LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust›

We stellen ook aan u graag de vraag: was dit voor u een fout of geen fout, en was een gele kaart dan wel een rode het meest op zijn plaats, alle indicatoren (intensiteit, plaats van de fout, plaats van het contact boven de enkel, ...) in acht genomen.