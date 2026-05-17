VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
VAR komt niet tussen: komen Sykes en Union SG goed weg op Club Brugge? Sowieso domper richting Gent
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Club Brugge en Union SG zijn om 18u30 begonnen aan de topper van de speeldag en aan een mogelijk beslissend duel in de titelstrijd in deze Champions' Play-offs. Na een kwartier kwam Union SG mogelijk al goed weg na een rode kaart voor Ross Sykes. Die mist wel het duel met KAA Gent.

Ross Sykes ging flink door in de tackle op Hugo Siquet na een dik kwartier voetballen in de wedstrijd tussen Club Brugge en Union SG. Op het eerste zicht leek het dat hij vooral de bal had en pas daarna de speler mee had.

"Hij lijkt de bal te spelen, maar krijgt toch de gele kaart voor de intensiteit", aldus Peter Vandenbempt initieel in zijn reactie bij DAZN. "Hij kwam er wel fel en gevaarlijk in moet ik zeggen." Door die gele kaart mist Sykes de volgende wedstrijd tegen KAA Gent.

Komt Sykes goed weg met gele kaart in Club Brugge - Union SG?

Franky Van der Elst pikte meteen in: "Hij komt erin met de voet vooruit. Hij lijkt zelfs geen bal te raken, en het is boven de enkel. Ik zeg niet dat de VAR moet tussenkomen, maar hij zal er toch zeker eens moeten naar kijken."

"Het was wel echt boven de enkel, maar voor de wedstrijd hopen we dat het geen rode kaart wordt. Het was een overtreding en het zal wel aangekomen zijn. Dat is ook wat Ivan Leko lijkt aan te geven bij Kevin Van Damme. Maar een VAR-check is er nog niet."

Ross Sykes mist sowieso de wedstrijd tegen KAA Gent

Club Brugge kreeg uiteindelijk wel een vrije trap, maar de VAR kwam niet tussen om Sykes eventueel een rode kaart te geven. Mogelijk werd dan toch wel enigszins de bal geraakt - het hangt een beetje af van standpunt tot standpunt en van beeld tot beeld.

Lees ook... LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust

We stellen ook aan u graag de vraag: was dit voor u een fout of geen fout, en was een gele kaart dan wel een rode het meest op zijn plaats, alle indicatoren (intensiteit, plaats van de fout, plaats van het contact boven de enkel, ...) in acht genomen.

Wat vond u van deze actie van Sykes op Siquet?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
50%
50%
0%
0%

Je kan nog stemmen tot 20/05/2026 18:00.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Union SG nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
Ross Sykes
Hugo Siquet

Meer nieuws

LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust Live

LIVE Is de titel al binnen? Club staat 3-0 voor tegen Union aan de rust

19:22
Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG

16:00
1
Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

Ex-spelers van Club Brugge blikken vooruit op cruciale wedstrijd: "Dan is het boeken toe"

14:10
1
LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

LIVE: Zet Club Brugge grote stap naar 20ste titel of komt Union winnen in het hol van de leeuw?

10:15
Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

18:15
4
Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

Zeer slecht nieuws voor Manuel Neuer en Vincent Kompany

18:30
Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

17:30
1
Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet

18:00
1
Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

16:45
KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

16:22
2
Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

Napoli verzekert zich van Champions League-ticket en Kevin De Bruyne stelt gerust voor het WK

17:00
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

15:31
Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

Wordt de club verkocht? SK Beveren kiest zijn woorden voorzichtig in opvallende mededeling

16:30
1
🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

15:30
2
Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

Blessurezorgen stapelen zich op bij Genk: Hayen komt met eerste update over Adedeji-Sternberg en Bangoura

15:00
Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

Anderlecht-fans kunnen met zichzelf 'lachen': "We bloeden zoveel uit de ogen dat we niet meer kunnen schrijven"

13:28
5
OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

OFFICIEEL: Chelsea pakt uit met komst van Xabi Alonso

13:00
Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde? Interview

Kan 'Chino' Huerta de X-factor van Anderlecht worden in dit seizoenseinde?

12:00
1
Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

Anderlecht-fans nemen ingrijpende maatregel na nieuw seizoen zonder prijs en richten zich tot bestuur

11:31
5
Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

Een buitenkans voor de Pro League? Théo Bongonda verlaat Spartak Moskou deze zomer

11:51
Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

10:40
2
BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting

10:48
35
LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

LIVE: Alarmfase rood bij RSC Anderlecht: verlies tegen KV Mechelen dreigt uit te draaien op rampscenario

08:54
'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

'Grote verrassing in voorselectie Rode Duivels: verdediger die al sinds 2018 niet meer werd opgeroepen'

09:50
1
Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

Rode Duivel krijgt harde klap na WK-selectie: "Dan verwacht je erbij te zijn"

09:25
2
KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

KAA Gent-coach Rik De Mil neemt Kanga op de korrel na incident met eigen supporters

08:20
29
"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

"Dat is geen optie voor hem": Absoluut doemscenario komt dichterbij voor Simon Mignolet

16/05
4
KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

KRC Genk krijgt duidelijke waarschuwing na gelijkspel tegen Standard

08:50
8
'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

'Club Brugge dreigt sterkhouder van Club NXT te verliezen aan JPL-club'

07:00
3
Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

Gent verliest wel héél kostbare punten nadat het STVV door geklungel zelf aan een doelpunt hielp

22:42
Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

Na vinger op de mond: Gent-speler legt de eigen fans het zwijgen op met doelpunt

21:44
13
Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

Analisten zijn het eens: "Leko zal de druk van Verhaeghe wel voelen"

16/05
3
Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

Enkel Harry Kane doet beter: voormalige JPL-ster gooit hogen ogen in Bundesliga

22:29
Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

Issame Charaï geniet van zijn Westerlo: "Dat was fantastisch"

22:16
1
Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dát ontgoochelt me nog het meest"

21:59
1
Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

Here we go: Fabrizio Romano kondigt de nieuwe trainer van Chelsea aan

21:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 3-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Allé Maurice Allé Maurice over Club Brugge - Union SG: 3-0 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over BREAKING: Antwerp grijpt hard in en ontslaat trainer Joseph Oosting Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - KV Mechelen: 2-2 Goro Goro over Spanning stijgt: Lommel en Dender serveren stevige kost in heenwedstrijd met hoge inzet Swakke25 Swakke25 over Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Joseph Oosting likt wonden na optater met Antwerp: "Dat ontgoochelt me nog het meest" Timmy89 Timmy89 over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt A30 A30 over Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München William Wallace William Wallace over Frank Boeckx ziet sleutel voor Club Brugge voor clash tegen Union SG Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved