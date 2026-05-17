Terugkeer voor laatste kapitein met prijs bij Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien weer iets"

Anderlecht wacht al sinds 2017 op een nieuwe prijs. Sofiane Hanni, de laatste kapitein die paars-wit nog iets bezorgde, blikt terug. Zelf zou hij graag nog een nieuw avontuur in België aangaan.

Alweer een jaar zonder nieuwe prijs voor Anderlecht. Het is ondertussen al van 2017 geleden dat paars-wit nog eens een beker in de lucht mocht steken. Het won destijds de Supercup van Zulte Waregem. Dat seizoen werden de Brusselaars ook landskampioen.

Sofiane Hanni herinnert het zich nog heel goed. De intussen 35 jaar oude Algerijn is nog steeds de laatste kapitein van Anderlecht die paars-wit een grote prijs kon bezorgen. Nog voor hij zijn contract had getekend was de druk al enorm.

Hanni zag andere mentaliteit bij Anderlecht

"Mijn eerste gesprek met Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock herinner ik mij nog heel goed. Ze zeiden: ‘Luister, we zijn al twee jaar geen kampioen meer geworden. Dat is veel te lang! We rekenen op u om daar verandering in te brengen, want voor een club als Anderlecht is dat onacceptabel.’", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Dan zien we een mentaliteit die op de dag van vandaag volledig verdwenen is. "Als je daar nu op terugkijkt, is dat eigenlijk ongelofelijk. Na negen jaar ben ik nog altijd de laatste kapitein die een trofee de lucht instak", beseft Hanni.

Maar René Weiler, de laatste trainer waar Anderlecht een prijs mee pakte, kreeg ook heel wat kritiek over zich omwille van zijn manier van spelen. Het was geen typisch Anderlecht-voetbal, maar hij had wel een ploeg die er vol voor ging.





"Met balbezit win je geen matchen’, peperde hij ons in, maar dat klopt ook. Champagnevoetbal was het misschien niet, maar fysiek waren we supersterk en het belangrijkste: we waren efficiënt. Ik denk dat de club en de fans vandaag met plezier voor zo’n seizoen zouden tekenen", zegt Hanni.

Op persoonlijk vlak gaat het goed met de aanvallende middenvelder. Momenteel komt hij uit voor Al-Khor FC in de tweede klasse van Qatar. Zijn contract loopt er op 30 juni af, en dan kan Hanni weer op zoek naar een nieuwe ploeg. Eentje in ons land misschien.

Hanni droomt van afscheid in België

"Ik zou mijn carrière graag beëindigen in België omdat ik daar mijn beste jaren heb gehad", geeft hij toe. "Het zou heel mooi zijn als mijn kinderen kunnen zien hoe hun papa toegejuicht wordt. Mijn oudste dochter is trouwens in Brussel geboren. Als mensen vragen waar ze vandaan komt, zegt ze altijd dat ze Belg is."

Een terugkeer naar Anderlecht? "Dan winnen we na tien jaar misschien eindelijk weer iets", antwoordt Hanni al lachend bij Het Nieuwsblad. "Ik weet dat ze liever jonge gasten halen, maar hoewel ik 35 ben, ben ik nog topfit. Ik heb vrienden van 31 die jammeren na een match, maar ik heb nergens last van."

Na een laatste avontuur als speler wil Hanni graag in het voetbal blijven. Hij wil de weg van enkele voormalige collega's inslaan. "Mijn doel is om hoofdcoach te worden. Tegenwoordig zie ik overal voormalige tegenstanders langs de lijn staan. Hubert, Taravel, Pocognoli, Milicevic, Cornelis,… Ik hoop dat ik ook mijn kans zal krijgen", besluit hij.