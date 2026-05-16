Zonder veel ophef: deze Rode Duivel maakt zijn debuut op groot toernooi

Een licht twijfelgeval hing nog rond de aanwezigheid van enkele Duivels in de lijst van 26 van Rudi Garcia, die vrijdag werd bekendgemaakt. Maar niemand had gedacht dat hij Alexis Saelemaekers aan de kant zou laten. Een complete statuswijziging.

Onder de zekerheden van Rudi Garcia waren er natuurlijk de sterkhouders: De Bruyne, Courtois, Lukaku, Onana, Tielemans, Meunier, Doku... de lijst is, zonder dat het echt opvalt, behoorlijk lang. In de defensie zullen sommigen een kleine zucht van opluchting geslaakt hebben toen ze de bevestiging kregen dat ze erbij zouden zijn, zoals De Winter, die wat tegenviel toen hij zijn kans kreeg, of Nathan Ngoy, recent Rode Duivel geworden.

Op het middenveld had Axel Witsel achter de schermen ongetwijfeld garanties gekregen, maar velen dachten dat hij weleens een laatste WK zou kunnen missen. Uiteindelijk is veteraan Matz Sels zonder veel omhaal aan de kant gelaten. En voorin? Mika Godts viel ten prooi aan de keuzes van Garcia, Loïs Openda ook, terwijl een Moreira een van de vraagtekens was.

Maar één naam stond, stilletjes en zonder dat er veel over werd nagedacht, op zowat ieders lijstje: Alexis Saelemaekers. Niemand kon zich ook maar een seconde voorstellen dat de Milan-speler de trein naar het WK 2026 zou missen. Er werd trouwens geen enkele vraag over hem gesteld; zijn aanwezigheid werd als vanzelfsprekend beschouwd.

Een gewijzigd statuut voor Alexis Saelemaekers

Onder Rudi Garcia heeft Saelemaekers een heel nieuw statuut verworven. De Fransman is erg te spreken over de flankaanvaller van AC Milan, die onder zijn leiding simpelweg geen enkele interland miste. Met vier basisplaatsen in 11 wedstrijden maakt hij, haast ongemerkt, zelfs aanspraak op een plek in de basis op de rechterflank in de VS.







De concurrentie komt van Jérémy Doku, die door Leandro Trossard naar de rechterkant zou kunnen worden verschoven - Garcia herinnerde er nog aan dat de winger van Manchester City op die flank uitblonk tegen Wales - en van een Dodi Lukebakio die tijdens de vorige interlandperiode punten scoorde. Maar nadat hij tijdens het grootste deel van de Tedesco-periode aan de kant was geschoven, is dit voor Alexis al een flinke terugkeer in de gratie.

Die terugkeer in de gratie sluit, dat is waar, aan bij zijn uitstekende clubvorm. Saelemaekers is sinds zijn terugkeer uit blessure vorig seizoen blijven doorgaan en heeft er nu een volledig seizoen bij de Rossoneri op zitten. Op zijn 26e is hij eindelijk helemaal rijp. Het WK 2026 wordt zijn eerste grote toernooi: Domenico Tedesco had hem, nadat hij hem in vriendschappelijke duels wat had "opgebrand" op posities die niet de zijne waren, aan de kant gelaten voor Euro 2024.

In de schaduw van Doku, Trossard en Fernandez-Pardo bezorgen de technische kwaliteiten van Alexis Saelemaekers Rudi Garcia toch een wapen waar weinig over wordt gesproken, dat zijn plek in de kern veroverde en waarop je gerust een klein gokje zou zetten om een van de zeer positieve verrassingen van het toernooi te worden.