RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
De verloren bekerfinale van RSC Anderlecht tegen Union SG kreeg een bijzonder wrange nasmaak. Niet alleen sportief liep het mis voor paars-wit, ook naast het veld ontstonden incidenten waarvoor de club nu stevig reageert.

Schade aan Koning Boudewijnstadion na bekerfinale loopt stevig op

Schepen voor Sport van de stad Brussel, Florence Frelinx, laat vrijdagavond weten dat de schade aan het Koning Boudewijnstadion oploopt tot bijna 70.000 euro. De schade is veel groter dan eerst werd gedacht. De beschadigingen zijn vooral in Tribune 4, waar de fans van Anderlecht zaten, aangericht.

In totaal zouden meer dan 500 zitjes vernield zien. Een twintigtal van de kapotte stoeltjes zou in het vak van Union SG zijn. Ook toiletten werden vernield, er werd graffiti aangebracht en ook ontzettend veel afval werd achtergelaten in het stadion.

Dit zijn geen uitbarstingen van supporters, dit zijn daden van vandalisme”, laat de schepen nog weten. Zij wil dat men de daders identificeert, vervolgt en een stadionverbod oplegt.

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft schade. De deur van een metrostel werd geforceerd, volgens getuigen door Anderlechtfans. De herstelling duurde anderhalf uur.

Incidenten in blok C en D

Tijdens de bekerfinale liep de situatie in de Anderlechtvakken C en D volledig uit de hand. Verschillende supporters zorgden voor problemen in de tribunes, wat leidde tot schade en onrust in het stadion.

Anderlecht reageerde daags nadien met een officieel statement aan onze redactie waarin het de gebeurtenissen scherp veroordeelde. Volgens de club vormen de incidenten een smet op de verder sterke sfeer die door de meeste paars-witte supporters werd gecreëerd tijdens de finale.

Anderlecht wil verantwoordelijken bestraffen

In het statement maakt Anderlecht duidelijk dat het de komende dagen overleg zal plegen met de stad Brussel, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League.

Doel van dat overleg is om de verantwoordelijke personen te identificeren en gepaste sancties op te leggen. De club wil daarmee aantonen dat dergelijke incidenten niet thuishoren binnen het imago van Anderlecht en het Belgische voetbal.

Grote schoonmaak na de finale

Vrijdagochtend waren al twintig stewards en medewerkers van de veiligheidsdiensten bezig met de opkuis van de tribunes. De schade in bepaalde vakken bleek aanzienlijk, waardoor snel moest worden ingegrepen.

Volgens Anderlecht waren vooraf nochtans verschillende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo werden de tribunes uitgebreid gecontroleerd en werd ook de atletiekpiste extra beschermd om problemen te voorkomen.

Anderlecht wijst ook naar organisatie

Toch stelt Anderlecht dat een groep supporters zich toegang heeft geforceerd tot de bewuste vakken C en D. Volgens de club ontstonden de problemen pas nadat die groep zich een weg naar binnen had gebaand.

Daarom vraagt Anderlecht nu ook een evaluatie van de veiligheidsaanpak bij de organisatoren van de finale. Zowel de KBVB als de Pro League zullen volgens paars-wit moeten bekijken hoe dergelijke situaties in de toekomst vermeden kunnen worden. De bekerfinale eindigde zo niet alleen in sportieve ontgoocheling, maar ook in een stevig veiligheidsdebat.

