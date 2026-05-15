Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Japan heeft zijn selectie voor het komende WK bekendgemaakt en opvallend genoeg zijn er opnieuw heel wat spelers met een link naar de JPL opgenomen. Zowel huidige smaakmakers uit de competitie als voormalige smaakmakers uit België maken deel uit van de ambitieuze Japanse kern.

Genk-speler Junya Ito is er uiteraard bij. De flankaanvaller van de Limburgers groeide in Limburg uit tot een absolute sterkhouder Genk haalde hem dit seizoen terug naar de Cegeka Arena.

Ook Shogo Taniguchi is erbij. De verdediger staat momenteel onder contract bij STVV, de nummer drie in de stand, en bevestigde opnieuw waarom STVV zo graag inzet op Japanse spelers. Met zijn rust aan de bal en leiderschap groeide hij uit tot een vaste waarde in de Limburgse defensie.

Goto mag mee naar het WK

Daarnaast mag ook jong talent Keisuke Goto dromen van een WK-avontuur. De jonge aanvaller van STVV geldt als een van de grootste Japanse talenten van zijn generatie en krijgt nu al het vertrouwen van de nationale ploeg.

Voor Anderlecht is dat een meevaller, want het zal zijn transferprijs nog verder opdrijven. De kans bestaat immers dat ze hem deze zomer gaan moeten verkopen. Goto gaf eerder al aan liever niet terug te keren naar Anderlecht.

Verder bevat de selectie nog verschillende namen die Belgische supporters zich ongetwijfeld herinneren. Zo zitten Ayase Ueda, de recordtransfer van Cercle Brugge naar Feyenoord, en Tsuyoshi Watanabe (ex-Gent en nu ook Feyenoord) er ook bij.

Stevige Japanse selectie

Ook Takehiro Tomiyasu heeft nog altijd een uitstekende reputatie in België. De polyvalente verdediger brak helemaal door bij Sint-Truiden voordat hij via Italië en Engeland de Europese top bereikte.

Japan blijft daarmee stevig verder bouwen op de connectie met het Belgische voetbal. Vooral STVV speelde daarin de voorbije jaren een sleutelrol dankzij de Japanse eigenaars en hun uitgebreide scoutingnetwerk in eigen land.

Met ervaren krachten als Wataru Endo, Takefusa Kubo en Daizen Maeda beschikt Japan bovendien over flink wat internationale kwaliteit. 

