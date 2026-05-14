Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

Mihajlo Cvetkovic lag uitgeteld op het veld na de match. Voor hem kwam de nederlaag bijzonder hard aan. De negentienjarige Servische spits scoorde nochtans nog de belangrijke gelijkmaker voor paars-wit, maar bleef na afloop vooral achter met een wrang gevoel.

Mogelijk was het door zijn dreigende schorsing na de rode kaart tegen AA Gent zelfs zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Cvetkovic zat er na afloop compleet doorheen. De jonge aanvaller probeerde de nederlaag rationeel te verklaren, maar kwam telkens terug bij dezelfde pijnlijke conclusie: Anderlecht gaf de finale simpelweg weg in de verlengingen. “Voor mij gaven we gewoon twee ballen weg en dat was het”, klonk het teleurgesteld.

Gewoon weggegeven

Volgens de spits was Anderlecht helemaal niet de mindere van Union. Integendeel zelfs. Cvetkovic vond dat paars-wit grote delen van de wedstrijd goed speelde en voldoende kansen creëerde om de beker binnen te halen. “We waren goed in het spel, we creëerden veel kansen en speelden heel goed”, herhaalde hij meermaals. “Maar op het einde gaven we twee gemakkelijke goals weg.”

Daarmee verwees hij naar de defensieve fouten in de verlengingen, die Anderlecht uiteindelijk fataal werden. Zeker omdat de Brusselaars net voordien opnieuw geloof hadden gekregen na de 1-1 van Cvetkovic zelf. De kleine Serviër kopte verrassend raak. “Op dat moment creëerde ik gewoon goede ruimte voor mezelf”, vertelde hij over zijn doelpunt. “Ik kopte de bal binnen en scoorde.”

Even leek Anderlecht op weg naar een complete ommekeer. Dat gevoel leefde ook bij Cvetkovic zelf. “Ik dacht dat we goed waren in het spel. Misschien zouden we nog een tweede goal maken en de wedstrijd winnen.”

Moeilijke match

Maar uiteindelijk draaide het helemaal anders uit. De ontgoocheling was dan ook enorm zichtbaar bij de jonge spits, die na het laatste fluitsignaal aangeslagen op het veld bleef zitten. “Voor mij was het een moeilijke wedstrijd. Honderdtwintig minuten lang”, zuchtte hij.



Toch probeerde Cvetkovic ook vooruit te kijken. Anderlecht moet zich nu nog focussen op de strijd om de vierde plaats in de competitie, al beseft hij dat het mentaal niet eenvoudig zal worden om deze klap snel te verwerken. “We moeten gewoon opstaan en blijven werken. Dat is het enige wat ik kan zeggen.”

Voor de Serviër persoonlijk hangt er bovendien nog extra onzekerheid in de lucht. Door zijn rode kaart tegen Gent riskeert hij een schorsing waardoor zijn seizoen mogelijk voorbij is. Dat maakt de nederlaag nog pijnlijker. De spits wilde daar zelf niet te diep op ingaan, maar gaf wel toe dat de teleurstelling nog een tijd zal nazinderen in de kleedkamer. “We zullen samen een oplossing vinden om hier sterker uit te komen.”