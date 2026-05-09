Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Jelle Vossen neemt zaterdagnamiddag afscheid van Zulte Waregem met zijn laatste wedstrijd voor Essevee. Wordt het ook zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal? Er is nog veel onduidelijkheid over de toekomst van de ervaren spits. Zelf laat hij ook alles open.

Jelle Vossen heeft zowel bij Club Brugge, KRC Genk als nu Zulte Waregem mooie momenten gekend. En op 37-jarige leeftijd is de aanvaller zeker nog niet versleten en dus wil hij als het kan liefst nog door als actieve speler.

Deze week nam hij via de sociale media al afscheid van de supporters van Zulte Waregem. Bij Essevee liep zijn contract af en er werd geen nieuwe verbintenis gevonden, waardoor Vossen ondertussen al kan uitkijken naar een nieuwe uitdaging.

Jelle Vossen komt terug op zijn nakend afscheid

Of dat binnen het voetbal zal zijn? Meer dan waarschijnlijk. Maar mogelijk komen er ook aanbiedingen, waarbij Vossen niet langer een actieve speler zou zijn. Zelf lijkt hij zowat open te staan voor alle mogelijkheden die zich de komende dagen, weken of maanden zullen aandienen.

Vossen heeft dan ook geen enkele haast, al heeft hij toch ook een duidelijke mening over zijn toekomstplanning. Die hoeft wat hem betreft niet lang op zich te laten wachten. "Ik ga niet tot half augustus zitten wachten op een telefoontje", gaf hij onder meer aan in Het Nieuwsblad.

Wat gaat Jelle Vossen doen met zijn toekomst?

Er is alvast één gegadigde: Sporting Hasselt. Jelle Vossen woont weliswaar met zijn gezin in Knokke, maar hij heeft natuurlijk Limburgse roots. Een terugkeer naar de roots is een optie, maar zeker en vast niet de enige kanshebber. Mogelijk hangt het er ook vanaf of Sporting Hasselt zijn proflicentie haalt.





“Die hebben wel een berichtje gestuurd, ja. Maar ik laat nu alles op mij afkomen. Ik sta voor veel open. Dat kan ook een andere rol binnen een voetbalclub zijn of zelfs iets buiten het voetbal. Maar het liefst ga ik door als speler. Ik wil afsluiten met een goed gevoel en voel nog heel veel goesting om in een ambitieus project te stappen", aldus Vossen over de zaak.