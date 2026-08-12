DONE DEAL: KAA Gent verbaast met ex-speler ... Beveren

KAA Gent is zich volop aan het versterken. Zeker in aanvallend opzicht en op de flanken mag er wel wat bij na het vertrek van Kanga en met het nakende vertrek van Max Dean in het achterhoofd. Ondertussen kijken ze ook naar de toekomst. In die optiek zijn ze uitgekomen bij Abdul Aziz Ouedraogo.

Abdul Aziz Ouedraogo kwam vorig seizoen nog uit voor SK Beveren, dat hem de voorbije twee seizoenen had gehuurd van Crystal Palace uit Engeland. Aan die huurovereenkomst kwam afgelopen zomer echter een einde.

De centrale verdediger werd de voorbije twee seizoenen gehuurd van het Engelse Crystal Palace en kwam veertien keer in actie voor de Waaslanders. Samen met Dylan Dassy en Jesse van de Haar werd hij echter de deur gewezen.

Abdul Aziz Ouedraogo trekt voor twee seizoenen naar KAA Gent

Was Abdul Aziz Ouedraogo niet klaar voor de Jupiler Pro League? Dat gaan we nooit weten. Of misschien in de toekomst wel meteen, want de Ivoriaanse verdediger heeft ondertussen een contract getekend bij KAA Gent.

𝙉𝙚𝙬 𝙖𝙙𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙩𝙚𝙖𝙢



Aziz Ouedraogo tekent bij Jong KAA Gent ✍️



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Bij De Buffalo's zal hij in eerste instantie worden ondergebracht bij Jong KAA Gent. Dat hebben De Buffalo's laten weten via hun webstek aan onze redactie. "Jong KAA Gent verwelkomt Abdul Aziz Ouedraogo. De Ivoriaanse verdediger, geboren in 2005, komt over van Crystal Palace", klinkt het enthousiast.





Jonge verdediger Abdul Aziz Ouedraogo komt over van Crystal Palace, maar heeft ervaring bij SK Beveren

Ouedraogo trok op jonge leeftijd naar de jeugdopleiding van de Engelse club. De voorbije twee seizoenen werd hij uitgeleend aan SK Beveren, waar hij zijn debuut maakte in de Challenger Pro League. Hij heeft ook nog een verleden bij de Arabian Falcons.

Volgens Transfermarkt heeft de jonge Ivoriaan ondertussen een marktwaarde van 200.000 euro. De komende maanden of jaren kan hij aan die marktwaarde gaan werken, mogelijk via een doorbraak richting A-kern. Met Ouedraogo haalde Jong KAA Gent alvast een fysiek sterke verdediger in huis die de Belgische competitie al kent. Daar zal hij dus eerst gaan rijpen.