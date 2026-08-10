Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

Napoli wil de selectie van Max Allegri verder versterken, maar daarvoor moeten eerst enkele spelers vertrekken. Vooral de toekomst van Romelu Lukaku en Noa Lang is daarbij van groot belang. Ook de mogelijke transfer van Mika Godts naar PSG kan indirect gevolgen hebben voor de plannen van Napoli.

Napoli investeerde deze zomer al stevig. De club gaf tot dusver ongeveer 86,5 miljoen euro uit, onder meer aan Rasmus Højlund, Alisson Santos en Lorenzo Lucca. Om opnieuw grote transfers te kunnen realiseren, wil voorzitter Aurelio De Laurentiis eerst ruimte creëren in de selectie én de loonmassa.

Lukaku bijna naar Fenerbahçe

De belangrijkste uitgaande transfer is die van Romelu Lukaku. De Belgische spits zou inmiddels persoonlijk akkoord zijn met Fenerbahçe. Alleen tussen de clubs moeten nog de nodige afspraken worden gemaakt.

Napoli zou aanvankelijk ongeveer twaalf miljoen euro verlangen voor Lukaku, maar is bereid om water bij de wijn te doen. Een bod van ongeveer zeven à acht miljoen euro, inclusief bonussen, zou volgens La Gazzetta dello Sport voldoende kunnen zijn om tot een akkoord te komen.

De transfer van Lukaku is belangrijk omdat Napoli vervolgens wil doorpakken voor Gabriel Jesus van Arsenal. De Braziliaan zou zelf openstaan voor een overstap naar Italië.

Godts kan meer dan 50 miljoen opleveren

Ook Mika Godts speelt een rol in het verhaal. PSG zou dicht bij een akkoord met Ajax staan over de Belgische aanvaller. De transfer zou meer dan vijftig miljoen euro kunnen bedragen.





Ajax heeft al contact opgenomen met Napoli over Noa Lang. Zodra de verkoop van Godts definitief is, willen de Amsterdammers een bod uitbrengen op de Nederlandse aanvaller.

Napoli mikt daarbij op ongeveer dertig miljoen euro, maar zou uiteindelijk genoegen kunnen nemen met een bedrag van 25 miljoen euro plus bonussen.

Als zowel Lukaku als Lang vertrekt, krijgt Napoli financieel meer ruimte om Gabriel Jesus naar Napels te halen. De Braziliaan kan zowel centraal als vanaf de flank spelen en zou daardoor zelfs samen met Højlund kunnen worden uitgespeeld.