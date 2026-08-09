Domme rode kaart breekt OHL heel zuur op in seizoensopener bij Charleroi

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Domme rode kaart breekt OHL heel zuur op in seizoensopener bij Charleroi
Foto: © photonews
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OH Leuven is met een nederlaag aan het nieuwe seizoen begonnen. De Leuvenaars gingen op bezoek bij Charleroi met 3-1 onderuit, ondanks een sterke eerste helft waarin ze lange tijd goed meevoetbalden. Een rode kaart voor Traoré na een halfuur woog uiteindelijk zwaar door.

Beide ploegen begonnen met veel intensiteit aan de wedstrijd. OHL nam in de openingsfase zelfs iets meer het initiatief en probeerde Charleroi vroeg onder druk te zetten. Grote kansen leverde dat aanvankelijk niet op, maar de bezoekers hadden wel het gevoel dat er iets te rapen viel.

Toch was het Charleroi dat na 23 minuten op voorsprong kwam. Pletinckx raakte in het strafschopgebied de voet van Ousou, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. Guiagon nam zijn verantwoordelijkheid en zette de penalty om: 1-0.

Traoré ziet rood, maar OHL reageert

Amper enkele minuten later kreeg OHL een nog grotere klap te verwerken. Ousou zocht de confrontatie met Traoré op en duwde hem met de borst. De Leuvenaar reageerde door zijn tegenstander een kleine tik tegen het hoofd te geven. Ousou ging vervolgens opvallend nadrukkelijk naar de grond. De scheidsrechter trok rood voor Traoré, waardoor OHL vanaf het halfuur met tien verder moest.

Opvallend genoeg liet de ploeg zich daardoor niet meteen uit het lood slaan. In de 38ste minuut kwam OHL zelfs langszij. Gil zorgde voor de 1-1 en bekroonde daarmee een eerste helft waarin de bezoekers ondanks hun numerieke minderheid goed weerstand boden. Met die gelijke stand trokken beide ploegen naar de kleedkamers.

Charleroi maakt overtal na rust wel duidelijk

Meteen na de pauze leek Charleroi opnieuw op voorsprong te komen, maar een doelpunt van Keita werd afgekeurd wegens buitenspel. De druk van de thuisploeg nam daarna wel steeds verder toe. Met een man meer kon Charleroi het veld breed houden en OHL steeds verder terugduwen. Rond het uur volgde de beloning. Kevin Van Den Kerkhof maakte de 2-1 en bracht de Zebra's opnieuw op voorsprong.

Vanaf dat moment kreeg Charleroi steeds meer mogelijkheden om de wedstrijd volledig te beslissen. OHL moest veel meters maken en slaagde er nog nauwelijks in om zelf gevaarlijk te worden. De score had zelfs hoger kunnen oplopen, maar uiteindelijk viel nog één doelpunt. In de 79ste minuut legde Freddy Mbemba de 3-1-eindstand vast.

Voor OHL blijft vooral de rode kaart hangen. Tot dat moment speelde de ploeg goed mee en had ze zelfs iets meer grip op de wedstrijd. Met tien man werd de opdracht na rust echter te zwaar. Charleroi profiteerde van het numerieke overwicht en begint het seizoen zo met drie punten.

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