Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Johan Walckiers Muzamel Rahmat
Johan Walckiers en Muzamel Rahmat
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Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut
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Club Brugge is al lang meer dan een Belgische topclub. Blauw-zwart heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een transfermachine die miljoenen genereert én opnieuw investeert. Met steeds grotere uitgaande transfers en sterke Europese campagnes komt ook een grotere uitdaging in zicht.

Club Brugge heeft zich de voorbije jaren heruitgevonden als exportproduct van de Jupiler Pro League. Sportief blijven de resultaten volgen, maar vooral op de transfermarkt tikt blauw-zwart intussen mee met bedragen die in België lang uitzonderlijk waren. De nieuwste illustratie: Christos Tzolis vertrok voor 40 miljoen euro naar Arsenal. Eerder leverden ook Charles De Ketelaere (36,5 miljoen), Ardon Jashari (36 miljoen) en Igor Thiago (33 miljoen) al topbedragen op.

Het is geen toevalstreffer, maar het gevolg van een herkenbaar model: spelers vroeg identificeren, hen in een duidelijke structuur laten groeien en verkopen op het moment dat de markt op zijn warmst is.

Transfermachine: verkopen om te blijven investeren

Wie structureel grote sommen wil incasseren, moet ook durven uitgeven. Club Brugge deed dat de voorbije seizoenen opvallend consequent. Roman Yaremchuk kwam voor 16 miljoen euro over van Benfica. Meer recent haalde het Jan Virgili bij Mallorca voor 12 miljoen. Igor Thiago kostte 11 miljoen, Aleksandar Stanković 10 miljoen en Raphael Onyedika 9,5 miljoen.

Dat zijn bedragen die in België niet voor iedereen weggelegd zijn. Brugge kan het wél, omdat de jaarlijkse uitgaande transfers de kas telkens opnieuw vullen. Zo kan de club haar sterkhouders vervangen zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen. Het sportieve plan blijft overeind, ook wanneer een sleutelspeler vertrekt.

Europa als etalage: uitschieters in de Champions League

De internationale campagne is tegelijk de beste vitrine én de zwaarste test. In 2022-2023 belandde Club Brugge in een groep met Porto, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen. Blauw-zwart stootte door naar de achtste finales, met als absolute uitschieter een indrukwekkende 0-4 in Porto. In de knock-outfase bleek Benfica uiteindelijk een maatje te groot.

Een seizoen later speelde Brugge geen Champions League, maar het bevestigde wel zijn Europese status door door te stoten tot de halve finale van de Conference League. Fiorentina hield de Bruggelingen toen uit de finale.

Het Belgische plafond: hoe dicht kan Brugge erbij komen?

In 2025-2026 liet Club Brugge opnieuw zien dat het thuis in Europa voor verrassingen kan zorgen. Monaco werd met 4-1 opzijgezet, FC Barcelona kwam in Brugge niet verder dan 3-3 en ook Marseille ging onderuit met 3-0. Het parcours strandde uiteindelijk in de barrages tegen Atlético de Madrid.

Toch had die campagne gewicht: ze bracht Club Brugge tijdelijk in de top 20 van de UEFA-ranking. Dat zegt iets over de regelmaat waarmee blauw-zwart punten sprokkelt, zelfs wanneer het niet tot de allerlaatste rondes komt.

Anderlecht blijft het historische ijkpunt

Hoe hard Club Brugge de kloof de laatste jaren ook heeft gedicht, in het historische debat blijft Anderlecht in België de maatstaf. De 34 landstitels wegen door, maar vooral het Europese palmares maakt het verschil. Anderlecht won twee keer de Beker der Bekerwinnaars (1976 en 1978), pakte de UEFA Cup in 1983 en voegde daar nog twee Europese Supercups aan toe. Vijf Europese trofeeën in totaal: geen enkele Belgische club evenaart dat.

Precies daar ligt voor Brugge de volgende stap. Een plaats in de kwartfinales van de Champions League zou niet alleen een sportieve mijlpaal zijn, het zou ook een statement zijn voor het moderne Belgische clubvoetbal. Als Club Brugge ooit écht naast Anderlecht wil staan in de geschiedenisboeken, dan zal dat via zulke Europese campagnes moeten gebeuren.

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