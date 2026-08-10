Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar
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Union Saint-Gilloise mag na de indrukwekkende 1-5 zege op Westerlo dan wel met vertrouwen richting Noorwegen trekken, David Hubert heeft ondertussen heel wat meer kopzorgen. Voor de belangrijke Europese return tegen Bodø/Glimt dreigt de bekerwinnaar met een bijzonder krappe selectie te zitten.

In het slechtste geval kan Hubert dinsdag over amper zeventien fitte A-kernspelers beschikken. Dat Union dit seizoen over een brede kern beschikt, bleek de voorbije wedstrijden nog. Toch dreigt die weelde in Noorwegen plots volledig weg te vallen.

Vier vraagtekens voor Hubert

Union kon door de UEFA-regels rond zelfopgeleide spelers slechts 21 spelers inschrijven op de Europese lijst. Daarvan zijn er momenteel verschillende niet beschikbaar. Anan Khalaili was zaterdag nog niet voldoende fit om te spelen en reisde nu niet mee af om zijn transfer naar Crystal Palace af te ronden. Adem Zorgane is nog altijd onzeker nadat hij in de Supercup een tik incasseerde.

Daarnaast ligt Ross Sykes nog maanden in de lappenmand. Ook Kevin Rodriguez was tegen Westerlo afwezig wegens familiale omstandigheden. Het is nog niet duidelijk of de spits op tijd terugkeert om dinsdag inzetbaar te zijn.

Als die spelers allemaal ontbreken, houdt Hubert buiten de jeugd nog amper zeventien volwaardige A-kernspelers over. Daarvan zijn bovendien twee doelmannen. De coach zal dus bijzonder weinig mogelijkheden hebben om tijdens de wedstrijd bij te sturen.

Jeugdspelers, maar dat helpt niet veel

De opengevallen plaatsen zullen vermoedelijk worden ingevuld door enkele jongeren. Het probleem voor Union is dat die spelers nauwelijks of helemaal geen ervaring hebben op het hoogste niveau. Sommigen hebben zelfs nog geen minuut in de Jupiler Pro League gespeeld.

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Dat maakt de Europese opdracht tegen Bodø/Glimt extra delicaat. Union moet in Noorwegen niet alleen een resultaat verdedigen, maar mogelijk ook rekenen op een bank met spelers die nog nooit eerder op dit niveau hebben meegedaan.

Toch heeft de Brusselse club dit seizoen al bewezen dat ze over veerkracht beschikt. Tegen Club Brugge, Bodø/Glimt en Westerlo kwam Union telkens op achterstand, maar steeds volgde een sterke reactie. Alleen zal Hubert in Noorwegen mogelijk voor het eerst dit seizoen niet kunnen terugvallen op zijn gebruikelijke luxe van een sterke bank.

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