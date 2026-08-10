Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen"

Beveren leek lange tijd op weg naar een stunt op de Bosuil. De bezoekers kwamen op voorsprong en hadden in de eerste helft zelfs kansen om die marge verder uit te bouwen, maar zagen Antwerp na de rust volledig terug in de wedstrijd komen.

Vertrouwen maakte plaats voor frustratie

Beveren was met vertrouwen naar Antwerpen afgezakt. "We hadden ze goed geanalyseerd, het blok van vorig jaar stond er en we waren vol vertrouwen om drie punten te komen pakken", vertelde Mertens.

© photonews

Dat geloof kreeg extra voeding na de 0-1 van Lokesa. Beveren had Antwerp voor rust goed in bedwang en voelde dat er meer mogelijk was dan alleen een verdienstelijke prestatie. De bezoekers konden daardoor met een goed gevoel richting rust.

Te weinig reactie na de gelijkmaker

Na de rust veranderde het wedstrijdbeeld volledig. Antwerp zette meer druk en Beveren kreeg het steeds moeilijker om onder die druk uit te spelen, waardoor de bezoekers steeds verder achteruit werden geduwd.

Lees ook... Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op›

Dewaele zag het probleem ook bij zijn eigen ploeg. "We hadden beter kunnen reageren en niet zo kunnen terugzakken", gaf hij toe. Toen de gelijkmaker viel, kreeg Beveren de wedstrijd niet meer onder controle en bleef Antwerp doorduwen.

De 2-1 maakte uiteindelijk een einde aan de Beverse hoop. "Ongelooflijk zuur", vatte Mertens het samen. De bezoekers zagen zo een wedstrijd waarin ze lange tijd geloofden in drie punten alsnog uit handen glippen.