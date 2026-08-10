Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

Standard moet deze zomer mogelijk niet alleen op zoek naar een nieuwe defensieve middenvelder en een extra spits. Ook onder de lat dreigt er een belangrijke verandering. Eerste doelman Matthieu Epolo staat nadrukkelijk in de belangstelling van Valencia.

Epolo maakte vorig seizoen veel indruk bij de Rouches en zag zijn marktwaarde daardoor stevig stijgen. De doelman groeide uit tot een vaste waarde en bevestigde zijn kwaliteiten bovendien op het internationale toneel. Hij kwam uit voor Congo en was aanwezig op zowel de Africa Cup als het WK.

Standard weet dan ook dat het een sterke onderhandelingspositie heeft. Epolo verlengde vorig seizoen zijn contract op Sclessin tot 2029. De Luikse club zou eerder een prijskaartje van ongeveer acht miljoen euro op zijn doelman hebben geplakt.

Valencia ziet Epolo als prioriteit

Volgens Sudinfo staat Epolo hoog op het verlanglijstje van Valencia. Vanuit Spaanse bronnen werd zelfs gesproken over een bod van acht miljoen euro, maar zover is het nog niet gekomen. Standard heeft voorlopig geen officieel bod ontvangen.

Toch houdt de clubleiding rekening met een mogelijk vertrek. Sportief directeur Marc Wilmots liet eerder al verstaan dat het moeilijk kan worden om Epolo te behouden wanneer er een aantrekkelijk voorstel op tafel komt.

"Zal Matthieu er in september nog zijn? Dat zullen we zien", zei Wilmots onlangs. "Wat zeker is, is dat hij enorm gemotiveerd is voor dit nieuwe seizoen."





Standard heeft al vervangers op het oog

Mocht Valencia uiteindelijk daadwerkelijk doordrukken, dan staat Standard niet met lege handen. De Luikenaars zijn al bezig met mogelijke opvolgers voor Epolo.

Ook vanuit Frankrijk zou er interesse bestaan in de doelman. Dat is niet helemaal nieuw: vorig seizoen was Epolo nog dicht bij een transfer naar Toulouse, maar die deal sprong uiteindelijk af.

Epolo zelf gaf eerder al aan dat hij bij een vertrek iets wil terugdoen voor Standard. "Als ik vertrek, wil ik een mooie som opleveren voor de club. Dat is mijn manier om Standard terug te geven wat het mij heeft gegeven."

Die belofte kan de komende weken werkelijkheid worden. De vraag is alleen of Valencia bereid is om het bedrag neer te tellen waarmee Standard zijn doelman wil laten gaan.